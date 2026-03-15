Lindsey Vonn (41) heeft zondagavond een update gegeven over haar toekomst in het skiën. In een tweet gaf ze haar fans enige hoop op een comeback. "Misschien betekent dat dat ik weer ga racen – misschien ook niet."

Eigenlijk leek een nieuwe comeback na haar zware val op de Olympische Spelen in Italië bijna uitgesloten. Aan de ene kant vanwege haar gevorderde leeftijd als topsporter, aan de andere kant door de ernst van haar blessure. Vonn liep bij haar crash op de Olympische Spelen op 8 februari, na slechts dertien seconden onderweg te zijn geweest, een gecompliceerde breuk van haar linkerscheenbeen op en moest in totaal vijf keer worden geopereerd. Kort voor de Spelen in Italië had ze ook al haar kruisband in haar rechterknie gescheurd, maar toch wilde ze meedoen aan de Olympische Spelen.

Tweets

Op zondagavond schrijft Vonn in een tweet hoe ze naar haar toekomst kijkt: "Nee, ik ben nog niet klaar om over mijn toekomst in de skisport te praten. Mijn focus ligt op het herstellen van mijn blessure en het terugvinden van een normaal leven."

Ze vervolgde: "Ik was al zes jaar gestopt en had een geweldig leven buiten de skisport. Het was ongelooflijk om op mijn 41e nog een keer de nummer 1 van de wereld te zijn en nieuwe records in mijn sport neer te zetten."

Duidelijk

Toch is Vonn duidelijk: "Maar op mijn leeftijd ben ik de enige die over mijn toekomst beslist. Ik heb niemands toestemming nodig om te doen waar ik gelukkig van word."

Met deze uitspraak houdt Vonn dus alle opties open. Over een mogelijke comeback schrijft ze het volgende: "Dat zal alleen de tijd uitwijzen. Stop alsjeblieft met mij te vertellen wat ik wel of niet moet doen. Ik laat het jullie weten zodra ik een beslissing heb genomen."

No, I’m not ready to discuss my future in skiing. My focus has been on recovering from my injury and getting back to normal life. I was already retired for 6 years and have an amazing life outside of skiing. It was incredible to be #1 in the world again at 41 years old and set… — lindsey vonn (@lindseyvonn) March 15, 2026

Focus op revalidatie en herstel

Een uurtje later plaatste Vonn nog een tweet. Daarin benadrukte ze het feit dat ze nog niet over stoppen wil praten, niet automatisch betekent dat ze alweer met een comeback bezig is. Eerst ligt de volledige focus op haar revalidatie en herstel, pas daarna wil ze nadenken over wat ze hierna met haar leven wil.

"En alleen omdat ik nog niet klaar ben om over stoppen te praten, betekent dat niet dat ik al bezig ben met racen. Het betekent vooral dat ik daar nu nog niet aan wil denken. Eerst staan revalidatie en herstel centraal. Later beslis ik wel wat ik met mijn leven ga doen. Ik heb nog een heel leven voor me en zie wel hoe het loopt als het zover is."

Also… just because I’m not ready to talk about retiring, doesn’t mean I’m racing… it means I’m not ready to think about it yet. Rehab and recovery first…decide on where I go next in life later. Lots of life left to live. Will cross that bridge when I get to it. — lindsey vonn (@lindseyvonn) March 15, 2026

Revalidatie

Afgelopen vrijdag zat de Amerikaanse ski-legende vrijdag voor het eerst op de fiets sinds haar valpartij in Cortina d'Ampezzo. Dat is het begin van het einde van haar revalidatie, want door te trappen roteert haar knie weer en zit er dus beweging in. Ze was dan ook dolblij met deze stap. "Jongens, ik ben aan het fietsen!", schreef ze op Instagram. "Te beginnen met vijf minuten... Ik maak elke dag weer progressie."

Vonn moet voor de revalidatie van heel ver komen. In Milaan lag amputatie zelfs op de loer na haar zware valpartij op de olympische piste. De doktoren hielden haar dagenlang in Italië en kregen het voor elkaar om haar been te redden.