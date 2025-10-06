Spanje is in shock nadat Ana Alonso, een van het land beste wintersporters, bekend maakte een ernstig ongeluk te hebben gehad. Hierdoor is haar deelname aan de Olympische Spelen van Milaan onzeker geworden.

Alonso is een alpineskiester. Ze werd recent Europees kampioen op de gemengde relay en behaalde op datzelfde onderdeel zilver op het WK. Ook pakte ze zilver op het individuele onderdeel sprint op het Europees kampioenschap.

Door haar goede resultaten was Alonso was dé grote hoop van Spanje op een medaille op de komende Winterspelen. Het Zuid-Europese land behaalde in de geschiedenis slechts vijf medailles op de Olympische Winterspelen, waaronder één gouden.

'Ik kon geen kant op'

Maar die Spaanse hoop lijkt te zijn vervlogen sinds zondag. Alonso deelde op haar Instagram-account een schrikbarend bericht. ''Een paar dagen terug, toen ik aan het trainen was op mijn racefiets, werd ik aangereden door een auto. Op het laatste moment, toen ik zag dat ik geen kant meer op kan, was ik nog in staat om mijn lichaam voor te bereiden op de impact. En goed ook, want ik ben ervan overtuigd dat daardoor erger leed is voorkomen.''

Toch is de schade aan het lichaam van Alonso niet mals. Zo heeft de 31-jarige skiester haar voorste linker kruisband gescheurd. Daarnaast is haar sleutelbeen uit de kom en heeft ze een scheurtje in haar anus.

'Dagen vol pijn, twijfel en verdriet'

De Winterspelen in Milaan beginnen over 123 dagen. Deze lijken te vroeg te komen voor Alonso. Over haar revalidatie schrijft ze het volgende. ''Ik weet dat de weg die ik aankomende tijd ga bewandelen niet over rozen zal gaan. Er gaan grijze dagen tussen zitten, vol pijn, twijfel en verdriet. Maar ik weet dat als ik mezelf door deze dagen heensleep, ik het kan waarderen als de zon weer schijnt.''

Ze eindigt haar bericht met een bemoedige boodschap. ''Het is niet de eerste keer dat ik moet opstaan. Ondanks dat de berg nu veel steiler is en ik hem sneller moet beklimmen. Maar jullie weten dat ik er van hou om de moeilijke paden te bewandelen. Ik zet mijn vechtersmentaliteit aan en ik ga ervoor.''