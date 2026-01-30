Vlak voor de Olympische Winterspelen beginnen is een skilegende hard onderuit gegaan. Lindsey Vonn (41) maakte een crash bij een afdaling in Crans Montana. Momenteel onderzoekt het Amerikaanse team wat de gevolgen zijn voor Vonn.

Vonn kon na haar crash niet direct opstaan. Een paar minuten bleef ze liggen, waarna de organisatie besloot een helikopter aan te roepen om Vonn te vervoeren. Uiteindelijk was de Amerikaanse topper toch in staat om op ski's de finishlijn over te gaan. De wedstrijd werd gestaakt nadat drie van de eerste zes deelnemers waren gevallen.

Wishing Lindsey Vonn a speedy recovery following her crash in Crans-Montana ❤️ pic.twitter.com/hZ6PcPVvW3 — TNT Sports (@tntsports) January 30, 2026

Het Amerikaanse ski- en snowboardteam meldt op X: "Lindsey Vonn is gevallen bij de afdaling in Carns Montana en de situatie wordt nu onderzocht."

Knie

De site van de Olympische Winterspelen in Italië schrijft: "Vonn lag een paar minuten op de grond, verstrikt in de veiligheidsnetten. Ze stond op en had zichtbaar pijn. Ze skiede langzaam naar de finish en stopte onderweg om haar knie te betasten."

Lindsey Vonn leaves Crans-Montana by helicopter. pic.twitter.com/2bihNSlamO — David Conti (@contidav) January 30, 2026

Associated Press meldt dat Vonn daarna alsnog via een helikopter een airlift kreeg. "Ze bungelde aan een touw over de Zwitserse alpen."

Rentree

Vonn maakte vorig jaar december na vijf jaar afwezigheid haar rentree. De voormalige olympisch kampioene stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie was ze weer pijnvrij en keerde ze terug. De Amerikaanse skiet nu met een titanium prothese.

Vonn won zestien jaar geleden op de Winterspelen van Vancouver (2010) goud op de afdaling en boekte al in 2004 haar eerste wereldbekerzege. "Ik ben koppig en gedreven, ik heb een enorme competitiedrift", zei ze na haar winst bij de wereldbeker in Zauchensee, eerder deze maand.

Emotioneel

"Ik ben dankbaar voor die eigenschap. Ik weet dat het straks op de Spelen in Cortina emotioneel wordt; het zal een kwestie zijn van die emoties onder controle houden." De Amerikaanse viel op de afdaling in Zauchensee op met een gedurfd optreden. Ze nam in de onderste helft de bochten scherper dan wie ook.

"Ik dacht eerlijk gezegd dat ik geen kans maakte, omdat er zoveel sneeuw lag en er eigenlijk geen spoor was", zei ze. "Ik heb gewoon vol gas gegeven en risico genomen om mijn lijn te houden."