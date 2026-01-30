De Duitser Alexander Zverev zal even moeten bijkomen van zijn halve finale op de Australian Open. Hij stapte na de langste halve finale ooit als verliezer van de baan tegen Carlos Alcaraz. Na afloop bleek hoe diep Zverev was gegaan.

Alcaraz leek na 6-4 7-6 in de eerste twee sets comfortabel op weg naar zijn eerste eindstrijd in Melbourne, maar toen sloeg de kramp bij hem toe vanwege de zware condities. Op de Australian Open is het al dagenlang extreem heet, helemaal op de hardcourtbanen. Zverev knokte zich terug tot 2-2 in sets, waardoor een beslissende laatste volgde.

In set 5 pakte de Duitser een break voorsprong, die hij niet vast wist te houden. Alcaraz boog de achterstand om naar 6-5 en ging door de service van Zverev heen, waardoor hij na 5 uur en 27 minuten winnend van de baan liep. "Fysiek was dit de zwaarste wedstrijd die ik in mijn tot nu toe korte carrière heb gespeeld", erkende de winnaar.

Beangstigend moment voor Zverev

Dat beaamde Zverev. "Eerlijk gezegd was ik volledig uitgeput. Normaal gesproken kan ik bij een stand van 5-4 in de vijfde set wat meer op mijn service vertrouwen. Maar mijn benen leverden gewoon niet meer genoeg kracht", sprak hij op de persconferentie. "Het was de zwaarste wedstrijd uit mijn carrière. Uiteindelijk heb ik me er met mijn laatste restje kracht doorheen gevochten. Ik was helemaal op."

Ook op het perspraatje was het energiepijl laag bij Zverev. "Hij was helemaal opgebrand. Ik liep met hem mee naar de lift die anderen terugbrengt naar de kleedkamer, daar viel hij bijna in", openbaarde Bild-journalist Sebastian Kayer. "Hij stond in de hoek toen het ineens helemaal omsloeg, hij stortte volledig in. Je kon zien dat hij helemaal uitgeput was."

