Jesper de Jong debuteerde vrijdag in het Nederlandse Davis Cup-team. Dat deed hij in een uitzinnig Martiniplaza in Groningen, waar onder anderen zijn schaatsvriendin Pien Hersman aanwezig was. De Jong verloor en legde na afloop de schuld bij hemzelf en het publiek.

"Het voelt extra pijnlijk om te verliezen voor je land en helemaal in zo'n atmosfeer", keek De Jong na afloop terug. "Het was wel hartstikke mooi. Nog mooier dan ik had gedacht, zelfs met een verliespartij. Maar dat maakt het wel pijnlijker. Dat de partij twee uur duurde, zegt ook wel wat. Twee keer 6-4 kan ook snel voorbij zijn. Het lag dicht bij elkaar en het was een goed gevecht."

Uitverkocht huis in Groningen

De Jong gaf toe dat de wisselwerking met de enthousiaste supporters, onder wie zijn vriendin Pien Hersman, ook veel energie kostte. "Je geeft veel energie in het punt en je geeft veel energie na het punt. Wat het ook dubbel zo moeilijk maakt", zei de Noord-Hollander, die het publiek regelmatig opjutte. "Dat had ik achteraf gezien beter kunnen managen, maar ik wilde het publiek er ook bij betrekken. Daar ga ik goed op."

"Morgen zal ik het ietsje minder doen", voegde hij toe. "Met de wedstrijdspanning, een zware tegenstander én extra geven ligt de kans op bijvoorbeeld kramp of vermoeidheid ook sneller op de loer. Deze wedstrijd gaat in mijn rugzak. Mijn debuut is gemaakt en dit kan alleen maar helpen. Ik hoop dat ik morgen nog een kans krijg."

Davis Cup tegen Argentinië

De Jong speelt zaterdag in principe tegen Francisco Cerúndolo, de Argentijnse nummer 1. De twee vormen de tweede partij van de dag, na het dubbelspel. De kans is aanwezig dat de Davis Cup-ontmoeting dan al is beslist. Botic van de Zandschulp verloor later op vrijdag namelijk ook, waardoor Oranje tegen een 2-0 achterstand aan kijkt.