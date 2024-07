Alexander Zverev en Novak Djokovic beleven heerlijke start op Wimbledon

Wimbledon is ook voor Alexander Zverev begonnen. De Duitser nam het dinsdagmiddag op tegen Roberto Carballes Baena en liet de Spaanse nummer 64 van de wereld compleet kansloos op het heilige gras: 6-2, 6-4, 6-2. Niet veel later boekte ook Novak Djokovic zijn eerste zege op het wereldberoemde tennistoernooi.

Al snel beek dat er voor de Spanjaard geen stunt mogelijk was tegen Zverev, die eerder dit jaar de finale op Roland Garros verloor. Toen boog hij na vijf sets het hoofd tegen Carlos Alcaraz. Op Wimbledon is de eerste stap naar een nieuwe finale in ieder geval gezet.

De Duitser won de eerste set al heel eenvoudig met 6-2. De twee sets daarna werden ook vrij simpel gewonnen (6-4 en 6-2), waardoor het klusje binnen twee uur al geklaard was voor de Duitser.

Ook Djokovic wint op Wimbledon

Djokovic speelde dinsdagmiddag zijn eerste partij op het heilige gras. Hij won de eerste twee sets (6-1 en 6-2) overtuigend van de nummer 123 van de wereld: Vit Koprava.

Ook in de derde set kwam de Serviër geen moment echt in de problemen: 6-2. Van de blessure die hij opliep tijdens Roland Garros was bijzonder weinig merkbaar. De droom om voor de 25ste keer een grandslamtoernooi te winnen, blijft dus voor Djokovic in leven.

