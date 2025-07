Een bezoekje aan grandslamtoernooi Wimbledon is voor veel tennisliefhebbers een groot hoogtepunt. Maar acteur Hugh Grant leek zijn aanwezigheid op de tribune in Londen niet zo speciaal te vinden. Hij had zelfs moeite om zijn ogen open te houden tijdens de partij tussen Novak Djokovic en Flavio Cobolli.

De Brit kreeg een plekje op de eretribune, in dezelfde box als koningin Camilla. Vanuit de koninklijke loge had hij perfect uitzicht op het Centre Court, maar kreeg Grant niet de hele wedstrijd mee.

Gehavende Jannik Sinner dankzij opvallend hulpmiddel te sterk voor Ben Shelton op Wimbledon Toptennisser Jannik Sinner heeft woensdag de halve finale van Wimbledon bereikt. Hij won ondanks zijn elleboogblessure in drie sets van de Amerikaanse Ben Shelton.

Hij werd slapend gespot en vastgelegd door de camera's. Zelfs achter de donkere glazen van de zonnebril van de acteur is te zien dat zijn ogen dicht zijn. De houding van de filmster, bekend van romantische komedies als Notting Hill en Bridget Jones' Diary, verraad dat hij een dutje doet.

Hugh Grant falling asleep as this first set between Djokovic and Cobolli reaches a crescendo pic.twitter.com/zJszvxPGiy — talkingtennis (@talkingtennis22) July 9, 2025

Spanning en sensatie

En dat terwijl de kwartfinale tussen Djokovic (nummer zes van de wereldranglijst) en Cobolli (nummer 22) alles behalve slaapverwekkend is. De twee maken het erg spannend en krijgen het publiek regelmatig op de banken.

Zo waren de toeschouwers uitzinnig bij de eerste setwinst voor Cobolli. Hij won de eerste set na een tiebreak. De tweede set ging naar Djokovic (6-2). In de derde set is de spanning weer te snijden.

De Serviër kan in Londen voor de 25e keer een Grand Slam winnen, maar dan moet hij dus wel zien af te rekenen met Cobolli. Djokovic is deze eeuw een van de beste tennissers die Wimbledon ooit gezien heeft. Hij won het toernooi al zeven keer. De laatste twee edities verloor hij de finale van Carlos Alcaraz. Daarvoor was hij in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 en 2022 de beste.

Tennislegende Novak Djokovic krijgt lieve boodschap van bijzondere toeschouwer: buitenlandse media pakken groot uit Novak Djokovic (38) is al ongezien lang actief in de top van de tenniswereld en dat is ook op Wimbledon niet anders. De Servier staat in de kwartfinale en maakt dus nog altijd kans om voor de 25ste keer een grandslamtoernooi te winnen. Zo ver is het nog niet, maar hij kan wel een bijzondere felicitatie in zijn zak steken.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.