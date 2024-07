Beroemde vriendin Taylor Fritz trekt opnieuw de aandacht op Wimbledon, ook na ontketenen rel rond Alexander Zverev

Op Wimbledon weet de vriendin van Taylor Fritz de schijnwerpers op haar gericht. Zo ook tijdens de kwartfinale van haar geliefde tegen Lorenzo Musetti. Morgan Riddle zorgde eerder deze week voor de nodige ophef, maar weet woensdag in Londen dus opnieuw de aandacht te trekken.

Fritz zorgde in de achtste finales voor een verrassing door Alexander Zverev in vijf sets te verslaan. In die partij kwam hij van 0-2 achterstand in sets terug. Dat leidde tot grote vreugde bij zijn vriendin Riddle. Zverev gaf Fritz na de partij keurig een handje aan het net, maar leek ook ergens niet blij mee. Op de persconferentie verklaarde hij waarom: "Ik denk dat er een aantal mensen in zijn box zitten die niet uit de tenniswereld komen en zich overdreven gedroegen."

Zonder haar naam te noemen, leek hij te refereren aan Riddle. Over de andere mensen in de spelersbox van Fritz was hij namelijk heel complimenteus: "Ik denk dat zijn coach, fysio en zijn tweede coach heel respectvol zijn."

Beschuldigingen

De reactie van Zverev had misschien ook wel te maken van de teksten van Riddle tijdens en na de wedstrijd op haar sociale media. Terwijl haar vriend speelde tegen de Duitser plaatste Morgan namelijk een foto van de baan met de tekst 'cheer loud ladies'. Ze leek daarmee te beweren dat Fritz alle vrouwen een dienst zou bewijzen door Zverev uit te schakelen. De Duitser is tenslotte door twee ex-vriendinnen beschuldigd van mishandeling.

Morgan Riddle (Taylor Fritz's girlfriend) on Instagram after his win from two sets to love down against Alexander Zverev at #Wimbledon pic.twitter.com/MiFzymnoIM — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) July 8, 2024

Ook na de partij sneerde ze nog even naar de Duitser. Riddle plaatste een video op Instagram waarop ze de zege van Fritz viert met een drankje. Het bijschrift is veelzeggend: "Wanneer je man wint voor alle vrouwen." Overigens besloot ze later allebei de posts te verwijderen, maar toen hadden heel veel mensen het allang gezien. Riddle is namelijk erg populair op Instagram (300.000 volgers), TikTok (500.000 volgers) en YouTube (70.000 volgers).

De mishandelingszaken blijven Zverev nog altijd achtervolgen. In 2020 beschuldigde ex-vriendin Olga Sharypova hem ervan dat hij haar zou hebben geslagen in het gezicht en hebben proberen te verstikken met een kussen. Zij deed echter uiteindelijk geen aangifte en de tennisser werd ook niet geschorst door de ATP vanwege 'een gebrek aan bewijs'.

Ook zijn latere ex-vriendin Brenda Patea beschuldigde de nummer vier van de wereld van mishandeling. Hij zou geprobeerd hebben haar te wurgen. De twee zouden vorige maand in een rechtszaak daarover een schikking hebben getroffen. Voor Zverev was dat goed nieuws, want officieel is hij daardoor onschuldig. Daar moest hij dus wel een flink bedrag voor betalen. Al heeft hij dat met zijn vierde ronde plek op Wimbledon alweer terugverdiend.

