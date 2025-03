Bijzondere finale Novak Djokovic valt in het water: Servische tennisser moet wachten op jubileumzege

Novak Djokovic staat op het punt om geschiedenis te schrijven, maar zijn geduld wordt flink op de proef gesteld. De Servische toptennisser zou zondagavond om 21.00 uur in actie komen in de finale van het Masters-toernooi in Miami, maar moet wachten.

Vlak voor de finale tussen Djokovic en de Tsjech Jakub Mensik staat namelijk eerst de finale van het vrouwendubbel op het programma, maar die werd na slechts drie games gestaakt vanwege regen. De Russinnen Mira Andreeva en Diana Shnaider namen het op tegen Kristina Buksa uit Spanje en de Japanse Miyu Kato. Na een paar minuten moesten de speelsters echter alweer van de baan.

Vertraging

Het slechte weer in de Amerikaanse badplaats gooit flink roet in het eten van het schema. Want de partij tussen de vier vrouwen moet eerst worden afgerond op het hoofdveld in het stadion, voordat Djokovic aan de beurt is. Op de eigen website meldt de Miami Open dat de organisatie hoopt dat het finale-schema snel hervat kan worden. De wedstrijd tussen Djokovic en Mensik stond eerst gepland voor 21.00 uur Nederlandse tijd.

Historisch duel

Djokovic is nog één zege verwijderd van zijn honderdste titel in zijn carrière. In Miami wacht dus niet alleen een historisch jubileumduel op hem, maar ook een flinke zak prijzengeld. De winnaar gaat namelijk naar huis met een bedrag van ruim 1,1 miljoen dollar, terwijl ook de verliezend finalist een doekje voor het bloeden krijgt met bijna 600.000 dollar.

Tennissensatie (19) treft jeugdidool Novak Djokovic in Miami Open-finale: 'Alles wat hij deed, deed ik ook' De Miami Open-finale van zondagavond belooft meer te zijn dan alleen een strijd om de titel. Voor Novak Djokovic is het een kans om zijn 100e toernooizege te behalen, terwijl de jonge Jakub Menšik zijn droom waarmaakt door tegen zijn idool te spelen. Het verhaal achter deze ontmoeting geeft de finale een extra dimensie.

Nederlanders

Nederlanders deden er in Miami niet mee bij de mannen. Tallon Griekspoor meldde zich vlak voor zijn geplande partij in de eerste ronde af. Samen met Botic van de Zandschulp was hij jarenlang één van de twee Nederlandse toptennissers in de top-100 van de ATP-ranking, maar daar kwam dit weekend verandering in. Jesper de Jong reikte in Girona tot de halve finales van de Challenger en meldt zich voor het eerst in zijn carrière in de top-100 van de wereld.

Tennisser Jesper de Jong zorgt voor persoonlijk record én Nederlands hoogtepunt in elf jaar Jesper de Jong (24) verloor zaterdagmiddag de halve finale van het challengertoernooi in Girona. Ondanks het verlies, was er ook iets om te vieren. De Nederlandse tennisser behaalde voor het eerst in zijn carrière de top 100 van de ATP-ranglijst. Daarmee brengt de vriend van schaatsster Pien Hersman ook de Nederlandse bezetting in de top 100 sinds elf jaar weer omhoog.

De Jong en Griekspoor doen vanaf maandag allebei mee aan het ATP-toernooi in de Marokkaanse stad Marrakesh. Bij de vrouwen verloor Suzan Lamens in Miami al in de eerste ronde.