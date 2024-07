Carlos Alcaraz (21) dankzij Wimbledon-titel nu al bij de tien tennissers met het meeste prijzengeld

Carlos Alcaraz was zondag op Wimbledon ongenaakbaar tijdens de finale tegen Novak Djokovic. De 21-jarige Spanjaard greep daarmee alweer zijn vierde grandslamtitel. Alcaraz krijgt daar ook een mooi zakcentje voor en dat betekent dat hij op zijn jonge leeftijd al bij de mannelijke spelers met de meeste verdiensten aller tijden hoort. Al kan hij nog niet tippen aan Djokovic.

Alcaraz was zondag voor het tweede jaar op rij te sterk voor Djokovic in de finale, maar dat was ook de enige overeenkomst tussen beide finales. Waar het in 2023 nog een ware thriller werd, was Alcaraz deze keer vanaf het eerste punt duidelijk de baas en hij sloopte zijn zestien jaar oudere rivaal dan ook in drie sets. Dat leverde hem naast de bijzondere beker ook nog een mooi bedrag op.

Prijzengeld Wimbledon 2024 | Dit miljoenenbedrag verdiende Carlos Alcaraz met zijn titel Carlos Alcaraz verpulverde zondag in de finale van Wimbledon Novak Djokovic en daarmee pakte hij voor het tweede jaar op rij de titel op het heilige gras. De Spanjaard verdiende daarmee niet alleen zijn vierde grandslamtitel, maar ontvangt ook nog een aantal miljoenen aan prijzengeld op zijn bankrekening.

In de top 10

Alcaraz mag dan nog maar 21 jaar oud zijn, maar heeft inmiddels al een aardig vermogen bij elkaar getennist. Dankzij de miljoenen die hij verdiende op Wimbledon staat de teller nu op 31,5 miljoen Amerikaanse dollars. Dat is de munteenheid waarmee tennisbond ATP altijd rekent.

Novak Djokovic lacht om vraag over 'hete' tegenstander Carlos Alcaraz: 'Het was inderdaad heet' Na afloop van de Wimbledon-finale tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaroz mocht de verliezend finalist het publiek nog even te woord staan. De Serviër reageerde verbaasd op de vraag die hij kreeg over zijn Spaanse tegenstander.

De Spanjaard is op de ranglijst aller tijden een heleboel spelers voorbijgegaan door zijn winst op het heilige gras. Alcaraz heeft nu meer geld op de baan verdiend dan David Ferrer, Stefanos Tsitsipas, Marin Cilic, Andre Agassi, Dominic Thiem en Tomas Berdych. Hij staat op 21-jarige leeftijd nu zelfs op de negende plaats.

Toegenomen prijzengeld

De Spanjaard mag dan al veel titels hebben gewonnen, maar hij profiteert ook van het prijzengeld dat enorm is toegenomen de laatste jaren. Zo kreeg Agassi voor zijn winst op Wimbledon in 1992 iets meer dan 300.000 euro, terwijl Alcaraz het tienvoudige daarvoor ontving.

Dit is waarom er een ananas op de Wimbledon-trofee staat: zelfs organisatie gist naar de reden Carlos Alcaraz heeft zondag Wimbledon voor het tweede jaar op rij gewonnen door Novak Djokovic in de finale te verslaan. De Spanjaard gaat niet alleen naar huis met 2,7 miljoen pond (omgerekend 3,2 miljoen euro) aan prijzengeld, maar ook met de Gentlemen's Singles Trophy. Daar staat een ananas op, maar waarom eigenlijk?

Djokovic ongenaakbaar

Waar de Spanjaard op de baan zondag korte metten maakte met Djokovic, is de Serviër op deze ranglijst wel nog altijd de beste. Hij sloeg al meer dan 182 miljoen dollar bij elkaar. Zijn rivalen Rafael Nadal (134 miljoen) en de inmiddels gestopte Roger Federer (130 miljoen) volgen op grote afstand. Van de huidige toppers staan ook Alexander Zverev en Daniil Medvedev nog boven Alcaraz, maar zij zijn allebei wel flink ouder.

Was dit de laatste Wimbledon van Novak Djokovic? Servische tennislegende (37) praat na verloren finale over afscheid Novak Djokovic verloor zondag de finale van Wimbledon redelijk kansloos van Carlos Alcaraz. Na afloop werd aan de 37-jarige Serviër gevraagd of hij al aan zijn afscheid van de tenniswereld denkt.

Vrouwen

Alcaraz heeft nu ook meer verdiend dan Iga Swiatek, de nummer één van de wereld bij de vrouwen. Toch zijn er ook in het vrouwentennis nog acht speelsters die meer hebben verdiend dan de Spanjaard. Serena Williams spant daarin de kroon: zij verdiende in totaal ruim 94 miljoen dollar.