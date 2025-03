Carlos Alcaraz in tranen na emotioneel dieptepunt: 'Ik voelde een heel andere druk'

Toptennisser Carlos Alcaraz probeert altijd het positieve van een situatie in te zien. Maar afgelopen jaar barstte hij plots in tranen uit na een nederlaag. De druk wordt hem soms even te veel, zowel op de baan als daarbuiten. "Ik werk al een tijd met een psycholoog."

Na zijn verloren finale tegen Novak Djokovic op de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer kon Alcaraz zijn emotie niet bedwingen. Hij stond huilend op de baan en had het gevoel dat hij zijn land teleurstelde. "Ik voelde een heel andere druk dan ik gewend was", vertelt de Spanjaard in Helden Magazine.

"Iedereen in Spanje wilde dat ik het goud zou winnen", vervolgt de 21-jarige. Maar het werd dus zilver. "Na de nederlaag werd ik emotioneel omdat ik het gevoel had dat ik de Spanjaarden niet trots had kunnen maken."

Media-aandacht

Alcaraz ervaart niet alleen druk op de tennisbaan, maar ook daarbuiten. Hij wordt via sociale media overal op de voet gevolgd en er zijn hoge verwachtingen van hem. "Tot op heden kan ik daar goed mee omgaan", aldus Alcaraz. "Ik werk al een tijd met een psycholoog en daar heb ik veel baat bij."

Hij zoekt nu ook zelf de camera op. Binnenkort komt zijn eigen Netflix-documentaire uit: Carlos Alcaraz: My Way. Alles wat hij het afgelopen jaar deed werd vastgelegd. Daar had hij geen moeite mee. "Het was juist leuk om hen om me heen te hebben en het resultaat is schitterend."

De reden voor het project is dat hij zijn fans een ander perspectief op de tenniswereld wil geven. "Mensen zien ons op de baan staan als we een wedstrijd spelen, maar de mens die achter de tennisser op de baan schuilgaat, kennen ze vaak niet", legt hij uit. "Ik wil laten zien wat ik meemaak tijdens toernooien, hoe mijn dagen eruitzien als ik geen toernooi speel en wat ik moet doen en laten om succesvol te zijn.”

Rolmodel

De jonge tennisser heeft dan ook een functie als rolmodel naar zijn fans. Maar dat geeft hem geen extra druk. "Ik ben gewoon mezelf, dat ben ik altijd. Ik doe dingen waar ik me goed bij voel”, zegt de nummer drie van de wereldranglijst. “Het voelt voor mij niet als een verplichting."

Grand Slam-titels

Alcaraz heeft zijn sterrenstatus op jonge leeftijd te danken aan zijn vier Grand Slam-titels. Hij won de US Open in 2022, Wimbledon in 2023 en 2024 en pakte vorig jaar ook de titel op Roland Garros. Alleen de beker van de Australian Open ontbreekt nog in zijn prijzenkast. Hij werd dit seizoen in Melbourne in de kwartfinale uitgeschakeld.