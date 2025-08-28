De geruchten rondom Carlos Alcaraz en Emma Raducanu lijken zichzelf te voeden. De Spaanse toptennisser scheerde in aanloop naar de US Open zijn hoofd kaal en Raducanu werd vrijwel direct gevraagd wat ze daarvan vond.

Alcaraz kwam dinsdag voor het eerst in actie op het Grand Slam-toernooi in de Verenigde Staten. De nummer twee van de wereld verraste daar door met een gemillimeterd kapsel op het hardcourt te verschijnen. Ook met zijn nieuwe coupe won hij eenvoudig van Reilly Opelka: 3-0 in sets.

'Ik zou het zelf nooit doen'

Iedereen vindt er natuurlijk iets van als een topspeler van zijn kaliber zo'n transformatie ondergaat. Zo werd Jannik Sinner, zijn grote concurrent én nummer één van de wereld, ernaar gevraagd. Of hij zo'n kapsel ook overweegt. "Het mooie is dat ze me dan niet eens zouden herkennen. Ik heb namelijk enorm veel haar. Maar één ding is zeker: ik zou het zelf nooit doen."

Er kon overigens zeker wel een complimentje vanaf bij de 23-jarige Italiaan. "Eerlijk gezegd denk ik dat hij er met elk kapsel goed uitziet. Het staat hem goed, of het nu kort of lang is", oordeelt hij over zijn rivaal.

Raducanu aan de tand gevoeld

En ook Raducanu werd aan de tand gevoeld. De Engelse toptennisster wordt al maanden gekoppeld aan Alcaraz in de media, maar zelf houden ze hun mond dicht over een eventuele relatie. Wel stonden zij samen op het gemengd dubbelspel, vorige week op de US Open.

Raducanu was wél te spreken over de verandering bij haar (dubbel)partner. "Het feit dat hij het met zelfvertrouwen doet en het rockt... Ik denk dat het hem goed staat."

Volgende partij

Alcaraz neemt het donderdagochtend (01.00 uur Nederlandse tijd) op tegen Mattia Bellucci in de tweede ronde van US Open. Ook Raducanu doet nog mee. Zij won haar eerste twee ronden in het enkelspel. Haar tegenstander in de derde ronde is nog niet bekend.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.