Serena Williams kwam de laatste tijd veelvuldig in het nieuws door haar gewichtsverlies. De tennislegende viel na haar actieve carrière een hoop kilo's af en haar voormalig coach Patrick Mouratoglou onthult dat hij wilde dat ze dit tijdens haar loopbaan had gedaan.

Williams was de laatste tijd erg open over haar gewichtsverlies en de manier waarop ze zo veel was afgevallen. De toptennisster gebruikte daarvoor een afslankmedicijn GLP-1. Door het middel viel Williams maar liefst veertien kilo af. "Ik voel me goed en gezond. Ik voel me licht, fysiek en mentaal. Het middel was makkelijk te verkrijgen en nu ben ik al 14 kilo afgevallen."

Patrick Mouratoglou

Williams haar oude coach Mouratoglou onthult nu dat het gewicht van de speelster ook vaak onderwerp van gesprek was tijdens haar loopbaan. Hij vertelt dat de twee na de eerste zwangerschap van de Amerikaanse af en toe discussies hadden over haar gewicht. Mouratoglou vond dat Williams geen overgewicht kon hebben tijdens haar actieve carrière.

"Ik weet het nog heel goed. Na haar zwangerschap zei ik tegen haar: 'Luister dit is niet iets over hoe je eruit ziet, want dat is niet mijn probleem. Maar tennis is een sport waarin je overgewicht echt niet kan veroorloven''', zo vertelt de tenniscoach tegen The Guardian.

Mouratouglou vertelt ook waarom overgewicht juist in het tennis absoluut niet ideaal is. "Allereerst wordt de druk op je lichaamsdelen zo groot dat je meer kans hebt op blessures. Ook is het een sport waarbij je veel moet draaien en keren op hoge snelheid. Zelfs één kilo overgewicht is al veel. Als je op volle snelheid van richting moet veranderen, dan kost die ene kilo overgewicht je al veel tijd. Het beïnvloedde haar beweging."

"We hebben daar wel wat ruzies over gehad''

Mouratoglou liet ook meermaals merken aan Williams dat hij niet blij was met haar gewicht en dat zorgde weer voor spanningen. "Wij hebben daar wel regelmatig discussies over gehad. Ik weet nog dat zij dacht dat ik een oordeel over haar had doordat ik over haar gewicht begon. Maar ik bleef zeggen dat het mij niet uitmaakte hoe ze eruit zag. Dat was niet mijn baan. Mijn baan is haar op haar best laten tennissen en dat probeerde ik te doen."