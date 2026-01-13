Daphne Deckers, de vrouw van het Nederlandse tennisicoon Richard Krajicek, besloot om mee te doen aan een online trend van dit moment. En dat levert leuke terugblikjes op.

Begin 2026 ontstond op social media de trend om terug te blikken op het jaar 2016. Inderdaad: 10 jaar geleden dus. Hoe zag je er toen uit? Wat deed je in die tijd? Wie was toen je partner? Hoe zat je dagelijks leven in elkaar? Enzovoorts.

Nostalgie

De 57-jarige Deckers zocht een paar foto's op van de 47-jarige Deckers en stapte daardoor in een tijdmachine. Ze schrijft op Instagram: " Er is een trend gaande om foto's te posten uit 2016 - de Volkskrant heeft er zelfs een heel artikel aan gewijd. Het zou nostalgie zijn naar een 'onschuldigere' tijd waarin het internet nog een leuke plek was en de wereld minder dreigend leek dan nu."

Ze concludeert: " Dus ik dacht: laat ik eens helemaal naar beneden scrollen, naar mijn foto's van 2016. En inderdaad: ik werd overvallen door allerlei melancholische gevoelens. Maar is dat normaal, wanneer je oude foto's bekijkt? Wat je ook doet vandaag, bedenk één ding: over 10 jaar is vandaag 'de goede oude tijd'."

Bikini

Enkele momenten die voorbij komen is dat ze toen RTL Boulevard presenteerde, met Richard en hun twee kinderen een tripje maakte naar Londen, ze werkte aan haar boek Dubbel zes, haar kinderen hun diploma behaalden, ze tennislegende John McEnroe ontmoette, haar hondje Raf nog leefde en ze een bikiniselfie had gedeeld op internet. "Het leverde nog meer geshockeerde mensen, want een 45+ vrouw in bikini, kan dat wel?", schrijft ze erbij.

Richard Krajicek

Krajicek en Deckers leerden elkaar in de jaren '90 kennen en trouwden in 1999. Inmiddels zijn ze dus bijna 27 jaar samen. Krajicek kennen we natuurlijk als voormalig toptennisser, maar ook Deckers is een grote naam in Nederland. Ze is bekend als schrijfster en columniste, maar maakte ook naam als fotomodel en was succesvol als scenariste en actrice.