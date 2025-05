Dit is Anastasia Potapova: Russische tennisster duikt telkens op bij Tallon Griekspoor na geklapt huwelijk met collega

Anastasia Potapova won in 2016 de juniorentitel op Wimbledon, maar bij de senioren wist ze nog niet zo'n succes te boeken. De Russische tennisster haalde vorig jaar op Roland Garros de laatste zestien en dat blijft haar beste prestatie in Parijs na weer een vroege uitschakeling. Toch kwam ze voornamelijk in het nieuws door haar korte huwelijk met een collega-tennisser én doordat ze plotseling gespot werd in de buurt van Tallon Griekspoor.

Potapova werd op 30 maart 2001 geboren in het Russische Khimki, dat vlakbij hoofdstad Moskou ligt. Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat ze veel talent had voor tennis en toen ze 15 jaar was, wist ook de hele wereld dat. Potapova klom snel op naar de top bij de junioren en vestigde haar naam definitief door het meisjestoernooi op Wimbledon te winnen. Ook pakte ze daarmee de nummer 1-positie op de wereldranglijst bij de junioren.

Dat is echter geen garantie om ook bij de senioren in de top te komen en dat heeft Potapova inmiddels ook ondervonden. Het lukte haar nog niet om de kwartfinales van een grandslamtoernooi te halen en ze hangt al een tijdje tussen de twintigste en veertigste plek op de wereldranglijst. Wel won de 24-jarige speelster al drie WTA-titels.

Oorwassing op Roland Garros

Op Roland Garros leek ze vorig jaar op weg naar haar doorbraak. Ze won van Kamilla Rakhimova, Viktorija Golubic en Xinyu Wang, waardoor ze voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi wist te halen. Ze kwam daarin titelverdedigster Iga Swiatek tegen en die kende weinig genade. De Poolse topspeelster won met maar liefst 6-0, 6-0 en trakteerde haar daarmee op een double bagel.

Kort huwelijk met collega

Ze kon na de oorwassing tegen Swiatek troost zoeken bij een collega, want Potapova was op dat moment samen met de Kazachse tennisser Alexander Shevchenko. De twee kenden elkaar al sinds ze negen jaar oud waren, maar het duurde lang voordat ze echt met elkaar in contact kwamen. Toen dat eenmaal gebeurde, werden ze onafscheidelijk en eind 2022 kregen ze een relatie.

Het koppel zette snel stappen, want een jaar later trouwden ze al. Dat bleek achteraf misschien niet de beste keuze. In gesprek met Bolshe onthulde Potapova namelijk dat hun huwelijk al heel snel geklapt was. Ze wisselden in december 2023 hun ringen uit, maar die werden in september 2024 alweer afgedaan.

Tallon Griekspoor

Potapova ging daarna dus als single verder, maar ze zorgde eerder dit jaar wel voor flink wat geruchten. De Russische zat namelijk bij het masterstoernooi van Indian Wells plotseling in de spelersbox van Nederlander Tallon Griekspoor.

De 24-jarige Potapova zag van dichtbij hoe Griekspoor tegen wereldtopper Alexander Zverev de mooiste zege uit zijn loopbaan boekte. Enkele dagen later dook de Nederlander ook op in de box van de Russische, toen zij een wedstrijd tegen Madison Keys speelde.

Anastasia Potapova watching Tallon Griekspoor and Alexander Zverev at Indian Wells.



A familiar face 👀 pic.twitter.com/4WLZUAkd8h — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 7, 2025

Bij elkaar kijken op Roland Garros

Het fenomeen van bij elkaar op de tribune zitten, zette zich ook voort op Roland Garros 2025. Eerst zat Potapova bij Griekspoor te supporten, achter zijn broers, tijdens de eerste ronde tegen Marcos Giron. Toen de Nederlander een dag later vrij was, zat hij op zijn beurt bij de Russische op de tribune om haar aan te moedigen in de tweede ronde tegen de Oekraïense Yuliia Starodubtseva. Helaas zonder succes, want Potapova werd uitgeschakeld. Zit zij weer tussen de fans als Griekspoor zijn tweede ronde tegen Gabriel Diallo speelt?