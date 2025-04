Dit is de vrouw van Rafael Nadal: slimme CEO Mery Xisca kreeg zoontje met jeugdliefde na moeilijke zwangerschap

Rafael Nadal neemt na de Davis Cup afscheid van zijn tenniscarrière. In de aankondiging van zijn pensioen wilde de Spaanse toptennisser één heel speciaal iemand bedanken: zijn vrouw. Lees hier alles wat je moet weten over Maria Francisca Perello.

Maria Francisca wordt kortweg ook wel Mery Xisca genoemd. Zij is al negentien jaar de steun en toeverlaat van Nadal. De twee leerden elkaar kennen via de zus van de tennisser, Isabel. Perello was toen 17 jaar oud, Nadal 19.

Na veertien jaar stapte het koppel in het huwelijksbootje, in oktober 2019. Het werd gevierd met een grote bruiloft op Mallorca, waar mee dan 300 gasten bij aanwezig waren, Het stel woont ook op het Spaanse eiland.

Sportmarketeer

Ze zijn de eigenaren van een villa van zo'n drie miljoen euro op het eiland waar Perello ook opgroeide. Ze studeerde er bovendien aan de Universiteit van de Balearen, van 2006 tot 2010. Vervolgens vertrok ze naar Barcelona om haar opleiding af te ronden.

Na haar studie werd Mery Xisca sportmarketeer in Londen. Maar sinds 2012 combineert ze de liefde voor haar werk met de liefde voor Nadal. Ze werd projectmanager voor de liefdadigheidsinstelling van haar man: de Rafa Nadal Foundation. Daarmee maakt de tennisser sport toegankelijk voor alle kinderen. In 2019 werd Mery benoemd tot CEO (de baas) van de instelling.

Moeilijke zwangerschap

De 38-jarige Nadal en zijn 36-jarige vrouw hebben samen een zoon. Hij werd geboren op 7 oktober 2022, en is nu dus twee jaar oud. De zwangerschap van Maria was niet makkelijk. Ze kreeg na 30 weken te maken met complicaties en moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

De baby werd uiteindelijk te vroeg geboren in een privékliniek. Daar moest Mery Xisca nog een tijdje blijven ter observatie. Gelukkig was alles goed met moeder en zoon, die de naam Rafael Junior kreeg. Een Spaans tijdschrift meldde in april 2025 dat er een tweede kindje in aantocht is.

Afscheid na Davis Cup

Dinsdag zullen Maria en Rafael Junior waarschijnlijk te bewonderen zijn tijdens het Davis Cup-duel tussen Nederland en Spanje. Nadal neemt het in het enkelspel op tegen Botic van de Zandschulp. De aanwezigheid van zijn vrouw is best bijzonder. Zij reist niet vaak mee naar wedstrijden van Rafael. Net als de vriendin van Botic overigens.

Ze houden er allebei namelijk niet van om in de spotlight te staan. De Spaanse vrouw van Nadal heeft dan ook geen accounts op sociale media. Bovendien wil ze haar man niet afleiden tijdens toernooien. Maar zijn allerlaatste toernooi zal ze niet zomaar voorbij laten gaan.