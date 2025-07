Tennisser David Pel staat uit het niets in de finale op Wimbledon. Samen met zijn dubbelpartner Rinky Hijikata verrast hij vriend en vijand in Londen. Voor hem zal Wimbledon altijd een speciaal plekje krijgen, want hij vierde er zijn 34ste verjaardag en is ineens een rijk man. Lees hier alles over de dubbelspecialist.

In het enkelspel waren de Nederlanders dit jaar al snel uitgeschakeld op het grandslamtoernooi in Londen. Maar Pel redt meer dan de eer met zijn Australische partner. Ze wonnen in de halve finale van de mannendubbel in drie super spannende sets van het als eerste geplaatste koppel Marcelo Avelado/Mate Pavic.

Een knappe prestatie van de (voorafgaand aan Wimbledon) nummer 82 van de wereld. Maar Pel moest daar wel wat voor opofferen. Door zijn keuze om met Hijikata te gaan spelen op Wimbledon, kwam er een einde aan de samenwerking met zijn vaste partner.

Jaloerse partner

De in Amstelveen geboren Pel tennist normaal gesproken met de Zwitser Jakub Paul. Die kon het uitstapje van de 34-jarige op het gras in Londen niet waarderen. Het was dan ook een moeilijk besluit om toch zonder hem deel te nemen aan de Grand Slam. "Maar met Hijikata had ik een grotere kans om het toernooi in te komen en een goede run te maken. Dus toen de vraag weer kwam, heb ik daarvoor gekozen."

Hij geniet nu met volle teugen van zijn mooie reeks op Wimbledon. "Het is geweldig. Je wordt als speler heel erg gewaardeerd en in de watten gelegd."

Jarig

Woensdag 9 juli is hij als nog actieve Wimbledon-speler 34 jaar oud geworden en een dag later bekroondde hij de mooie dag met het halen van de finale, zijn eerste op een Grand Slam. Zijn vriendin Daimy Loupatty zet hem op Instagram in het zonnetje en feliciteert haar grote liefde.

Prijzengeld

Pel heeft in Londen al een mooi verjaardagscadeau voor zichzelf verdiend. Dankzij zijn plek in de finale ontvangt hij namelijk een flink bedrag aan prijzengeld. Samen met zijn partner mag hij sowieso al meer dan 400.000 euro verdelen. En misschien wel meer.

Beste positie ooit

De Nederlander was nog nooit zo succesvol op Wimbledon. In 2022 bereikte hij de derde ronde in het dubbelspel bij de mannen. Een jaar later bereikte hij zijn hoogste ranking ooit op de wereldranglijst: plek 70. Die prestatie wordt op Wimbledon meer dan verbeterd. Hij is sowieso al de nieuwe nummer 37 van de wereld en kan dus nog stijgen. De beste Nederlander bij de dubbels, Sander Arends, staat er nog maar net boven. Pel wordt met zijn nieuw verworven positie een interessante partij om mee te dubbelen. Hij moet immers op zoek naar een nieuwe partner.

