Het tennisgeweld op Wimbledon is sinds maandag helemaal losgebarsten. Na de uitschakeling van Tallon Griekspoor (mannen) en Arantxa Rus (vrouwen), zijn er nog drie landgenoten over op het Engelse gras. Botic van de Zandschulp komt woensdag weer in actie op de derde Grand Slam van het jaar. Volg zijn partij via dit artikel. Check daarnaast ook het volledige programma en alle uitslagen op Wimbledon.