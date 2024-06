Dit zijn Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa, het meest besproken tenniskoppel ter wereld (zolang het duurt)

Ze zijn hét populairste tenniskoppel ter wereld, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Spaanse Paula Badosa. De twee begonnen in mei 2023 met daten, maakten een jaar later bekend uit elkaar te zijn en besloten na een paar weken tóch weer samen te willen zijn. Dit is 'Tsitsidosa'.

De 25-jarige Tsitsipas draait al zes jaar mee in de absolute wereldtop van het tennis. In totaal won hij elf titels en sloeg hij een kleine 30 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar. Badosa (26) was ruim twee jaar geleden nog de nummer twee van de wereld, maar verdween door blessureleed zelfs uit de top 100. Desondanks wist ze ruim zes miljoen euro aan prijzengeld binnen te slepen.

Het begon met een berichtje

Volgens Tsitsipas was hij het die het initiatief nam voor de relatie. Dat zou gebeurd zijn tijdens de Italian Open in Rome vorig jaar. "Ik besloot dat als zij haar wedstrijd zou winnen, ik haar een berichtje zou sturen." Badosa bleek die dag te sterk voor Ons Jabeur en na een digitale felicitatie van Griekse kant, raakten de twee in gesprek.

Een maand later veranderde beide tennissers hun profielfoto op Spotify in een gezamenlijke foto en werd ook voor de buitenwereld duidelijk dat er iets speelde. In interviews die volgden liet zowel Tsitsipas als Badosa blijken dat het niet zomaar een relatie was. "Ik heb meer zin in de toekomst dan ooit", liet de Griek bijvoorbeeld weten. "We hebben een nieuw soort licht in elkaars leven gebracht."

Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa doen romantisch in Rome. © Getty Images

Problemen in paradijs

Helemaal vanzelf gaat het ook tussen Tsitsipas en Badosa niet. In mei van dit jaar verrasten de twee de tenniswereld door bekend te maken uit elkaar te gaan. De geruchten over vreemdgaan deden de ronde, maar werden de kop weer ingedrukt door de verklaringen van de twee. Ze lieten weten dat ze, na diep nadenken, hadden besloten als vrienden uit elkaar te gaan.

Toch weer samen

Twee weken later bleek er toch niet heel goed nagedacht. Tsitsipas liet aan Tennis.com weten dat hij besefte dat hij een speciale band had met Badosa en dat eigenlijk de tijd nog niet was gekomen om die door te knippen.

"Niemand heeft iets fout gedaan", legde hij uit. "Ik maakte een zware tijd mee. Ik voelde de druk van het leven als tennisser. Het leek wel alsof ik een berg moest beklimmen door dat te combineren met de relatie. Ik besloot een pauze in te lasten."

Toen Badosa hem vroeg of hij toch nog een keer wilde afspreken, hapte hij gretig toe. "Ze hoort bij mij en we begrijpen elkaar. Ze maakt alles wat ik doe waardevoller. Ik wil dat ze bij mij blijft. We zijn weer bij elkaar en het gaat prima." Badosa voegde toe: "Een van de dingen die ons niet zo bevielen, of althans mij niet, is dat onze relatie publiek bezit werd. We willen nu wat meer op onszelf zijn."

Het gezamenlijke Instagram-account dat de twee hadden (@Tsitsidosa) is dan ook niet meer actief.

Ook een dubbel op de tennisbaan

Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa in Indian Wells. © Getty Images

Niet alleen buiten de baan kunnen de twee het bijzonder goed vinden, ook binnen de lijnen is er een klik. Zo stonden de twee in het gemengd dubbel op de baan in Indian Wells. Ook eerder dit jaar op Roland Garros schreef het duo zich in, maar toen trok Tsitsipas zich terug vanwege zijn drukke schema.

Komend weekeinde begint Wimbledon. Zowel Badosa al Tsitsipas komt in actie in het enkelspel.