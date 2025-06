Eerste grote schok in vrouwentoernooi Roland Garros: favoriete laat ruime voorsprong uit handen glippen

Het vrouwentoernooi op Roland Garros is al een week onderweg, maar is nu pas de eerste écht grote naam kwijtgeraakt. Jasmine Paolini, verliezend finaliste van vorig jaar, liet in de vierde ronde tegen Elina Svitolina drie matchpoints liggen en dat kwam haar uiteindelijk heel duur te staan: 6-3, 6-7, 1-6.

De 29-jarige Paolini was tot het begin van vorig jaar een relatief onbekende speelster, maar beleefde vanuit het niets haar grote doorbraak en stond in 2024 in de finale van zowel Roland Garros als Wimbledon. De Italiaanse won twee weken geleden de titel bij het grote toernooi van Rome en was als nummer 4 van de wereld dus een van de topfavorieten in Parijs.

Paolini wankelde al in de eerste ronde, maar kwam in het vervolg van het toernooi niet meer in de problemen. Dat leek ook tegen Svitolina het geval, want ze kwam met 6-3, 4-1 voor tegen de nummer 14 van de wereld. De 30-jarige Oekraïense is echter een taaie speelster en daar weet Paolini inmiddels alles van.

Knappe comeback Svitolina

Svitolina knokte zich terug in de partij, werkte bij 4-5 twee matchpoints weg en dwong een tiebreak af in de tweede set. Daarin liet Paolini nog een matchpoint liggen en Svitolina sloeg even later wel toe waardoor een beslissende set nodig was om te bepalen wie er naar de kwartfinales zou gaan.

De twee speelden eerder dit jaar op de Australian Open in de derde ronde tegen elkaar en ook toen draaide het uit op een derde set. In Melbourne won Svitolina die met 6-0 en opnieuw leek het die kant op te gaan. De Oekraïense kwam al snel met 4-0 voor. Paolini wist deze keer nog wel op het scorebord te komen, maar Svitolina gaf de voorsprong niet meer uit handen.

Bron: HBO Max/Eurosport

Is vijf keer scheepsrecht?

Svitolina, die getrouwd is en een dochter heeft met collega-tennisser Gaël Monfils, staat voor de vijfde keer in de kwartfinales op Roland Garros, maar wist nog nooit de halve finales te halen. Ze speelt bij de laatste acht tegen de winnares van het duel tussen titelverdedigster Iga Swiatek en Elena Rybakina.

De Oekraïense Svitolina was in het verleden al eens de nummer 3 van de wereld en gaat dinsdag voor de dertiende keer een kwartfinale op een grandslamtoernooi spelen. Slechts drie keer won ze die: op Wimbledon in 2019 en 2023 en op de US Open in 2019. Een finale wist ze echter nog nooit te halen.

