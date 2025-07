Einde verhaal voor boze Botic van de Zandschulp op Wimbledon

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde uitgeschakeld op Wimbledon. De Nederlander moest de laatste set van zijn partij tegen Alejandrio Davidovich Fokina op donderdag nog uitspelen. Daar was hij erg boos over en Van de Zandschulp was uiteindelijk dan ook de pineut.

Van de Zandschulp kwam woensdag voor de derde dag op rij in actie en moest donderdag weer terug komen. Zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen Spanjaard Davidovich Fokina werd in de vierde set stilgelegd nadat hij een matchpoint overleefde en dat leidde tot woede bij de Nederlander.

De Nederlander stond met 2-1 in sets achter, terwijl het 5-5 stond in de vierde set. "Dit is een grap, we hadden driekwartier geleden al kunnen stoppen", riep hij tegen de umpire in Engeland.

Tiebreak

Met die stand werd donderdag dus verdergespeeld. De eerste game ging naar Davidovich Fokina, maar Van de Zandschulp wist toch nog een tiebreak af te dwingen. Daarin werden veel fouten gemaakt aan beide kanten, maar uiteindelijk pakte Davidovich Fokina toch de overwinning.

Davidovich Fokina is de nummer 27 van de wereld en gaat dus door naar de derde ronde op het grandslamtoernooi. Van de Zandschulp staat op plek 92 in de wereldranglijst.

Eerste ronde

In de eerste ronde werd de partij van Van de Zandschulp ook al stilgelegd. Hij kwam maandag in de avond in actie tegen Matteo Arnaldi. Door de zakkende zon moest de umpire de tennissers na twee sets mededelen dat de wedstrijd zou worden verplaatst naar dinsdag. De Nederlander stond op dat moment met 2-0 voor. Op dinsdag maakte hij het kunstje af: 3-0 tegen de veel hoger geplaatste Italiaan.

