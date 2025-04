Enorme chaos bij tennistoernooi in Madrid: 'Er werkt helemaal niets meer'

De dag begon nog rustig bij het masterstoernooi van Madrid, maar aan het begin van de middag brak er plotseling flinke chaos uit. Bijna heel Spanje werd getroffen door een stroomstoring en dus was er ook op het tennispark in de hoofdstad geen elektriciteit meer. Dat zorgde voor grote problemen.

Grigor Dimitrov en Jacob Fearnley waren bezig aan hun partij in de derde ronde en de Bulgaar had de touwtjes strak in handen. Hij leidde met 6-4, 5-3 en kreeg de kans om de partij uit te serveren. Hij kreeg zelfs een matchpoint, maar de Brit werkte die weg en brak terug. Dat kwam Dimitrov vervolgens heel duur te staan door iets waar hij totaal geen invloed op had.

Bizarre service laat beide toptennissters vol ongeloof achter op Masters-toernooi in Madrid De Oekraïense toptennisster Marta Kostyuk (22) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het Masters-toernooi in Madrid. Ze versloeg de Russische Veronika Kudermetova (28) met 6-0, 4-6, 6-4, inclusief een bizarre ace in de eerste set.

Stroomstoring

De Brit stond namelijk klaar om bij een 5-4 achterstand in de tweede set te gaan serveren, maar werd door umpire Adel Nour verteld dat hij even moest wachten. Bij de scheidsrechter was er namelijk grote paniek, want alle apparatuur voor zijn neus bleek niet meer te werken. Hij hoorde al snel wat de oorzaak was. "Er is geen stroom meer, dus helemaal niets werkt op dit moment", vertelde hij tegen de spelers.

Grote gevolgen voor gefrustreerde titelverdediger na verrassende uitschakeling in Madrid De Mutua Madrid Open krijgt dit jaar sowieso een andere winnaar dan de vorige editie. De Russische toptennisser Andrey Rublev kan de hoofdprijs in de Spaanse hoofdstad vergeten na een verrassend snelle uitschakeling.

Dat had dus ook invloed op het elektronische systeem dat aangeeft of een bal in of uit is. De umpire overlegde even met de hoge bazen en vertelde toen tegen de spelers dat ze toch weer verder konden spelen. Op het gravel in Madrid is tenslotte de afdruk van de bal te zien en dus zou hij zelf een kijkje nemen als er discussie was. Fearnley dacht eindelijk te kunnen gaan serveren, maar op dat moment viel beide spelers iets anders op.

Spider cam

De zogenaamde spider cam, die boven de baan zweeft, hing namelijk wel erg laag en dat was hinderlijk voor de tennissers. Er werd gevraagd of de camera verplaatst kon worden, maar aangezien die ook via een systeem wordt bestuurd, bleek dat geen optie.

Gefrustreerde toptennisser zorgt voor merkwaardig moment in Madrid: 'Alsjeblieft, ik smeek je' Het lijkt erop dat Aryna Sabalenka een ware trend in de tenniswereld is begonnen. De Belarussische nummer 1 van de wereld raakte vorige week in opspraak door een merkwaardige actie op de baan, maar de Duitse wereldtopper Alexander Zverev imiteerde haar zondag bij het masterstoernooi van Madrid.

De spelers namen vervolgens plaats op het bankje om te wachten tot de stroom het weer deed. Dat was echter niet zomaar geregeld en dus werden beide spelers naar binnen gestuurd om daar verder te wachten.

Gauff schrikt

Dimitrov en Fearnley waren overigens niet de enige spelers die er last van hadden, want ook de Amerikaanse tennisster Coco Gauff werd erdoor overvallen. Zij had net haar partij tegen Belinda Bencic gewonnen en werd op de baan geïnterviewd. Tijdens haar antwoord op een vraag viel tot haar grote schrik ineens alles uit.

Coco Gauff’s reaction to the mic malfunctioning after her win over Bencic in Madrid 😂



pic.twitter.com/B0O4oQD9pJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 28, 2025

Landelijk probleem kan uren duren

Even later werd duidelijk dat niet alleen het park in Madrid er last van had, want het gaat om een landelijke stroomstoring. De Spaanse netbeheerder Red Eléctrica zegt samen te werken met energiebedrijven om de stroomvoorziening te herstellen, maar gaf later in de middag aan dat het nog wel zes tot tien uur kon duren voordat de problemen zouden zijn opgelost. De Spaanse Canarische Eilanden en de Balearen (zoals Mallorca) zijn niet getroffen.

Ook in buurland Portugal zijn er problemen, want de luchthaven van Lissabon is getroffen. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de storing en of er bijvoorbeeld sprake was van een cyberaanval. Het openbaar vervoer, verkeerslichten en telefoondiensten vielen in de getroffen gebieden grotendeels uit.