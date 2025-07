Voormalig tennistopper en Wimbledon-winnaar Richard Krajicek zit zondag op de tribune bij de finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Dat is best een risico, want eerder liet de 53-jarige weten dat hij na zijn ingrijpende hartoperatie moet wennen aan de spanning die finales met zich meebrengen. Dat ondervond hij vorige maand toen de twee toptennissers elkaar troffen op Roland Garros.

Krajicek onderging een PEARS-ingreep, waarbij een kunststof steunkous rond zijn verwijde aorta werd geplaatst om een toekomstige levensbedreigende scheur te voorkomen. Zijn aorta was 5,4 centimeter wijd, terwijl die maximaal 4 mag zijn.

Na de operatie heeft zijn aorta meer ruimte in zijn hart. "Omdat die soort sok eromheen moest. Maar daardoor hoor ik mijn hartslag heel goed. Ik kon het zelfs zien", vertelde hij eerder deze week in Humberto. "In het begin dacht ik dat er iemand achter mij aan het stampen was ofzo."

Spanning

Tijdens de finale van Roland Garros had hij daar ook last van. "Het werd steeds spannender." Alcaraz en Sinner hadden er dan ook vijf sets voor nodig om de strijd te beslissen. Het was de langste finale ooit op het grandslamtoernooi in Parijs. "Op een gegeven moment hoorde ik mijn hart zo en dat kon ik even niet aan."

Hij was op dat moment aan het eten met zijn vrouw Daphne Deckers, maar het lukte hem zelfs niet om zonder hartkloppingen de livescores te volgen op zijn telefoon. "De dag daarna heb ik wel kunnen genieten van de highlights." De finale werd uiteindelijk gewonnen door Alcaraz.

In Londen volgt Krajicek de finale van heel dichtbij, want samen met zijn vrouw zit de oud-kampioen op de tribunes. Ondanks de zware operatie had hij er alle vertrouwen in dat hij de finale zonder problemen kan bekijken. "Ik ga ervan uit dat dat nu al een stuk beter is. Dus ik neem aan dat het tijdens Wimbledon wel meevalt."

Wimbledon-winnaar

De 53-jarige Krajicek is vooralsnog de eerste en enige Nederlander die één van de vier Grand Slams in het tennis won in het enkelspel. In 1996 was hij de beste op Wimbledon, het 'heilige' grastoernooi van Engeland. Na zijn actieve carrière als topsporter werd hij onder andere toernooidirecteur van het ATP-toernooi van Rotterdam, het ABN Amro Open. Daar was hij in februari, voor zijn operatie, nog actief.

