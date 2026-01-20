Een opmerkelijk incident dinsdag op de Australian Open. Stefanos Tsitsipas sloeg zich tegen de Japanner Shintaro Mochizuki naar de tweede ronde, maar de partij werd na twee sets plotseling minutenlang stilgelegd. Het was voor tv-kijkers lang onduidelijk wat er precies aan de hand was, maar uiteindelijk bleek er iets vrij onsmakelijks aan de hand te zijn.

Tsitsipas was ooit de nummer 3 van de wereld en stond in 2023 zelfs nog in de finale van de Australian Open, maar de Griek zakte de afgelopen jaren mede door fysieke problemen langzaam weg uit de top. Hij is in Melbourne als 31e geplaatst en wordt dan ook zeker niet tot de kanshebbers op de titel gerekend.

Tegen de Japanner had Tsitsipas het een tijd erg lastig en hij verloor zelfs de eerste set. Hij wist echter een herhaling van vorig jaar te voorkomen, toen hij al in de eerste ronde onderuit ging. Tsitsipas won drie sets op rij en sloeg zich alsnog naar de volgende ronde. Aan het begin van de derde set gebeurde er echter iets opmerkelijks.

Ballenjongen geeft over

Mochizuki wilde in de eerste game van die set gaan serveren, maar plotseling was er een vreemd geluid te horen en legde de umpire de wedstrijd stil. De mensen op de tribunes leken erg te schrikken van wat er gebeurde. De camera's brachten echter niet in beeld wat er precies aan de hand was en dat bleek achteraf ook niet vreemd.

De onderbreking had namelijk te maken met een ballenjongen. Hem was het allemaal teveel geworden en hij had aan de rand van de baan overgegeven. De jongen werd door medici ondersteund en natuurlijk moest vervolgens ook de baan schoongemaakt worden.

Na een onderbreking van uiteindelijk acht minuten kon de partij weer worden hervat. Mochizuki leek daar de nodige moeite mee te hebben, want hij had op eigen service een gamepoint toen de wedstrijd werd onderbreken. Hij werd echter alsnog gebroken en dat bleek het begin van het einde.

Zware opgave in tweede ronde

Tsitsipas wacht in de tweede ronde overigens een hele zware partij. Hij neemt het dan op tegen Tomas Machac. De Tsjech is in topvorm, want hij won vorige week het ATP-toernooi van Adelaide en boekte in de eerste ronde een knappe zege op Grigor Dimitrov. Hoewel Tsitsipas geplaatst is en Machac niet, staat de Tsjech opmerkelijk genoeg toch een stuk hoger op wereldranglijst. Hij steeg door zijn toernooizege naar plek 24, maar op dat moment was de loting voor de Australian Open al gedaan.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.