Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor had nog een sprankje hoop om het Masters-toernooi van Miami te halen, maar die is nu vervlogen. De 29-jarige kampt met een hamstringblessure. Zijn coach geeft een update over het herstel.

Griekspoor heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Miami, dat over een week begint. Hij moest Indian Wells al laten schieten, maar had nog de hoop om het volgende toernooi in Miami wel te halen. De tennisser richt zich nu op het gravelseizoen en hoopt eind deze maand zijn rentree te kunnen maken op het ATP-toernooi van Marrakesh.

De nummer 29 van de wereldranglijst liep eind februari een hamstringblessure op en kon daardoor niet in actie komen in de finale van het ATP-toernooi van Dubai tegen Daniil Medvedev. Daar zat hij vervolgens vast vanwege de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Inmiddels is hij weer in Nederland, waar hij met werkt aan zijn herstel.

Update over herstel

Zijn coach Marc Dijkhuizen geeft nu een update over de situatie. "Het toernooi van Marrakesh moet lukken", zegt hij tegen NU.nl. "Het herstel gaat tot nu toe erg goed. Over het algemeen herstelt Tallon vaak goed van spierblessures. Hij werkt momenteel in Nederland samen met zijn fysieke trainer Sebastian Pisano aan zijn herstel. Dit weekend zal hij waarschijnlijk alweer voor het eerst op de baan staan."

Het toernooi in Marokko begint op 30 maart. Daarvoor heeft Griekspoor nog een trainingsweek gepland in Spanje. De Nederlander bereikte vorig jaar de finale in Marrakesh.

Dijkhuizen is zelf nog niet in Nederland. Hij reisde na het toernooi van Dubai af naar zijn woonplaats Bahrein. Hij gaat ervan uit dat hij ondanks de onrust in het Midden-Oosten op tijd af kan reizen naar Spanje om Griekspoor daar bij te staan.