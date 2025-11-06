Aryna Sabalenka heeft haar ongeslagen status op de WTA Finals in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, behouden. De Belarussische boekte haar tweede overwinning in de groep door Jessica Pegula te verslaan. Maar niet alles verliep volgens plan. Sabalenka raakte naar eigen zeggen nogal gefrustreerd door haar trainer.

Sabalenka versloeg Jessica Pegula na een bizarre strijd van ruim twee uur met 6-4, 2-6, 6-3. Daarmee boekte ze haar tweede overwinning in de Stefanie Graf-groep en is ze dicht bij een plek in de halve finales.

"Ik geniet er echt van om tegen haar te spelen, ze pusht me altijd naar een hoger niveau en we speelden allebei fantastisch", aldus Sabalenka. "In de eerste set, ik weet zelf niet eens wat ik deed, sommige punten waren gewoon – wauw! En in de tweede set draaide zij het om en speelde ze geweldig. In de derde dacht ik: ‘Oké, ik heb niets te verliezen, ik moet gewoon agressiever spelen, de druk weer op haar leggen en hopen op het beste’."

Gefrustreerd door haar trainer

Op een gegeven moment verliet haar coach Anton Dubrov de tribune, en de nummer één van de wereld onthult hoe dit haar beïnvloedde. "Misschien reageerde ik overdreven naar Anton. Als hij hier nog is, zullen we praten, maar ik weet niet waar hij is. Maar ja, ik ging een beetje over de schreef. Ik was zo gefrustreerd van binnen en probeerde het er gewoon uit te laten. Waarschijnlijk ging ik over de grens. Nee, niet waarschijnlijk, ik ging zeker over de grens."

"Maybe I went a little bit too much on Anton." 🫢



Aryna Sabalenka explains why her coach Anton Dubrov left the stands mid-match and how that helped her raise her level against Jessica Pegula. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/f6o6HyRIX3 — Tennis Channel (@TennisChannel) November 4, 2025

"Eerlijk gezegd denk ik dat het de juiste beslissing van zijn kant was om me alleen te laten", erkent Sabalenka. "En ik uitte me niet zoals ik wilde, maar hij irriteerde me echt en ik was erg, erg gestrest en boos op hem. Het heeft me echt geholpen om dit soort tennis te laten zien."

WTA Finals

In de laatste groepswedstrijd van het toernooi in Riyad neemt de nummer één van de wereld het op tegen Coco Gauff. Vervolgens staan de knock-outpartijen op het programma. De WTA Finals duren tot en met 8 november.