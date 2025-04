'Geschorste toptennisser Jannik Sinner (23) duikt op met Russisch model (31), kus bevestigt nieuwe relatie'

Jannik Sinner heeft de tijd die hij geschorst is goed doorgebracht. De Italiaanse toptennisser heeft in de afgelopen maanden een nieuwe relatie gekregen. Italiaanse media spotten de twee nieuwe geliefden samen tijdens een training van Sinner in Monte Carlo en pakken er breed mee uit.

De schorsing van Sinner loopt binnen een week af. De Italiaan werd in februari voor drie maanden geschorst omdat hij positief was getest op doping. Hij verklaarde zelf dat de verboden stof in zijn lichaam was terechtgekomen door 'vieze handen' van een masseur. Die zou een wond op zijn eigen hand hebben behandeld met steroïden, waarna bij een massage die stof in Sinner kwam. Vandaar ook de relatief korte schorsing.

Russisch model

Tijdens het grote ATP-toernooi begin mei in Rome keert Sinner terug als tennisser. Dat is het laatste grote toernooi voordat Roland Garros begint. Hij moet zijn nummer 1-positie op de wereldranglijst met hand en tand verdedigen, want de achtervolgers zitten hem op de hielen nu hij drie maanden niet heeft mogen tennissen. Kijk niet raar op als in Rome een Russisch model aan zijn zijde verschijnt, want Sinner en de acht jaar oudere Lara Leito zouden sinds kort een relatie hebben.

Kus

Het Italiaanse Chi Magazine spotte Sinner met zijn nieuwe geliefde rondom een training van de toptennisser. Ze filmde hem vanaf de tribunes, begroette het team van Sinner en stapte uit en in bij Sinner in zijn peperdure Audi. De twee werden ook zoenend gespot, waardoor er geen twijfel over lijkt te bestaan dat de twee aan het daten zijn.

Relatie met topacteur

Het Russische model (31) is flink ouder dan de 23-jarige Sinner. Zij heeft bijna 350.000 volgers op Instagram en maakte al flink naam voor zichzelf. Ze stond op de cover van magazines Vogue en L'Officiel. Eerder was ze zes jaar samen met Oscar-winnaar Adrien Brody.

Lana Leito met haar ex-partner Adrien Brody, een groot Hollywood-acteur met twee Oscars op zijn naam. ©Getty Images

Anna Kalinskaya

Sinner komt op zijn beurt ook uit een relatie met een bekend persoon. Hij was sinds april 2024 samen met collega-toptennisster Anna Kalinskaya, maar gingen in november vorig jaar weer uit elkaar tijdens een 'break'. Die pauze lijkt definitief, gezien de nieuwe foto's van Sinner met Leito.