Geschrokken Michaëlla Krajicek geeft update over halfbroer en ex-toptennisser Richard Krajicek na zware operatie: 'Hij ligt 20 uur per dag op bed'

Michaëlla Krajicek sprak bij De Oranjezomer over haar aankomende afscheid als proftennisster. Het is nog even onzeker of haar bekende halfbroer Richard kan speechen, omdat hij een openhartoperatie heeft gehad.

Presentator Johnny de Mol heeft zijn eerste vraag voor Krajicek direct paraat: "Weet je heel zeker dat je gaat stoppen met tennissen?" De 36-jarige tennisster laat zich niet van de wijs brengen. "Ja, zeker. Over een paar weken. Op 15 juni komt er een mooi afscheid op het toernooi waar het allemaal begon. Het WTA-toernooi in Rosmalen, daar mag ik nu ook mijn afscheid nemen. Dus het cirkeltje is helemaal rond."

Krajicek kreeg in 2003 - aan het begin van haar carrière - een wildcard voor het toernooi in Rosmalen. Zij won in totaal drie WTA-toernooien, waarvan één keer daar in Nederland. De cirkel is dus inderdaad weer rond over twee weken. Het zou het voor Krajicek helemaal compleet maken als haar halfbroer en voormalig toptennisser Richard gaat speechen. "Hoe gaat het met hem?", is De Mol benieuwd. "Hij heeft een openhartoperatie gehad."

'Dat is nog even de vraag'

"Ja, het is dus nog even de vraag of hij daar gaat speechen", antwoordt Krajicek. "Op dit moment ligt hij 20 uur per dag op bed. Het is allemaal goed afgelopen, maar het was wel goed schrikken ja." De Mol: "Lijkt me helemaal niks voor hem, om 20 uur op een bed te liggen."

Maar het is even niet anders, zegt zijn zus: "Ik sprak hem gisteren en na 25 minuten was hij echt vermoeid." De Mol brengt vervolgens het gesprek terug naar het eventuele afscheid: "Stel hij staat daar wel en hij gaat iets liefs zeggen over jou. Hou je het dan droog?" Krajicek is duidelijk: "Ik denk het niet."