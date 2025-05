Grote zorgen om Jesper de Jong na keiharde valpartij: Jannik Sinner moet Nederlandse tennisser helpen

Voor Jesper de Jong stond maandag een van de grootste partijen in zijn carrière op het programma. De Nederlander speelde bij het masterstoernooi in Rome tegen Jannik Sinner en kon lange tijd goed mee, maar zorgde in de tweede set voor een groot schrikmoment. De Jong ging snoeihard onderuit en dat leidde zelfs tot zorgen bij de Italiaanse nummer 1 van de wereld.

De Jong stond met 4-6, 1-3 achter toen hij bij een 40-15 voorsprong in zijn eigen servicegame het net opzocht. De Nederlander gleed onderweg naar voren echter uit over de witte lijn op de gravelbaan en daarbij viel hij heel hard op zijn rechterarm. De Jong bleef met veel pijn liggen op de grond en greep direct naar zijn pols.

Sinner kwam direct naar hem toe om te vragen hoe het met hem ging en vervolgens kwam De Jong overeind. Hij liep naar zijn bankje en daar kwam de Italiaanse nummer 1 van de wereld hem zijn racket brengen, want die was De Jong tijdens zijn val verloren. De fysio kwam direct op de baan om te voelen hoe het met zijn pols ging.



Bekijk hieronder de valpartij van De Jong. Tekst gaat verder onder de video.

Shirtwissel en medische behandeling

De Jong probeerde na enkele minuten pauze weer om verder te spelen, maar moest wel zijn kleding vervangen. Hij droeg namelijk een wit shirt, maar dat zat volledig onder het gravel en dus trok hij daarna een grijze versie aan. Dat was opvallend genoeg al de tweede keer dat hij zijn kleding wisselde, want eerder in de partij switchte hij van een oranje shirt naar de witte.

De Jong bleef naar zijn pols grijpen, maar wist desondanks wel de game te winnen en terug te komen tot 2-3 in de tweede set. Hij vroeg daarop een medische time-out aan en het leek even spannend of hij wel verder kon spelen, maar uiteindelijk besloot hij toch weer de baan op te gaan. De Jong bleef echter last houden van zijn pols en kon het Sinner niet meer moeilijk maken.

De Italiaan had nog een paar mooie woorden over voor De Jong. "Geweldige speler, maar een nog mooier persoon. Ik wens hem alle sterkte", zei Sinner na afloop in het interview op de baan.

Roland Garros

Het is te hopen voor De Jong dat de schade meevalt, want over twee weken begint Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De Nederlander is rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van dat evenement in Parijs.

De Jong maakte vorig jaar zijn debuut nadat hij drie kwalificatierondes wist te winnen. De Nederlander won in zijn eerste partij knap van Jack Draper, maar sneuvelde in de tweede ronde na een prachtig gevecht tegen de uiteindelijke winnaar Carlos Alcaraz.