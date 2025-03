Grote zorgen om Novak Djokovic: toptennisser verschijnt met enorme zwelling op de baan voor historische finale

Novak Djokovic kan in finale van het masterstoernooi van Miami voor een historische mijlpaal gaan zorgen, maar de Serviër heeft de tennisfans enkele uren voor die partij flink laten schrikken. De tennislegende verscheen vlak voor de eindstrijd ineens met een enorme zwelling op de baan.

Djokovic versloeg vrijdag in de halve finale de Bulgaar Grigor Dimitrov en krijgt daardoor zondag de kans om zijn honderdste ATP-toernooi te gaan winnen. De Serviër moet in de finale in Miami dan wel zien af te rekenen met de 19-jarige Tsjech Jakub Mensik, die verrassend de eindstrijd haalde.

De 24-voudig grandslamkampioen is uiteraard de grote favoriet in de finale, maar heeft enkele uren voor de partij zijn fans en alle andere tennisliefhebbers enorm laten schrikken. Djokovic stond in de middag namelijk al eventjes op de baan om in te slaan, maar deed dat wel met een enorme zwelling onder zijn oog. Die zwelling was er nog niet tijdens zijn partij tegen Dimitrov. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is met de Serviër.

Regen

De zwelling aan zijn oog was overigens niet het enige probleem van Djokovic voor de finale, want door de regen is de partij tegen Mensik met enkele uren uitgesteld. Al komt die regen voor de Serviër misschien juist wel goed uit zodat zijn zwelling de kans krijgt om wat minder te worden.

Mogelijk historische finale

De eindstrijd in Miami wordt voor Djokovic misschien wel een historische. De teller staat sinds zijn gouden medaille op de Olympische Spelen van vorig jaar op 99 toernooizeges en hij kan in de Verenigde Staten dus zijn honderdste titel gaan veroveren. Als hem dat lukt wordt hij de derde mannelijke tennisser met 100 titels of meer. Alleen Jimmy Connors (109) en zijn voormalig rivaal Roger Federer (103) gingen hem voor.

Het verschil in ervaring tussen de twee finalisten kon bijna niet groter zijn. De 19-jarige Mensik staat te boek als een groot talent in de tenniswereld, maar wacht nog op zijn eerste titel. Hij speelde vorig jaar bij het ATP-toernooi van Doha wel al een keertje de finale, maar verloor toen van de Rus Karen Khachanov. Mensik versloeg tijdens het toernooi in Miami met Jack Draper en Taylor Fritz al twee top 10-spelers.