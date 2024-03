Jannik Sinner wint ook ATP Miami, pakt bijna miljoen euro en is de nieuwe nummer 2 van de wereld

Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Miami gewonnen. De Italiaanse tennisser bleek ook in de finale in Amerika de sterkste. Hij versloeg in die finale Grigor Dimitrov.

Het werd nooit een spannende finale, want Sinner maakte al snel in de eerste set korte metten met de Bulgaar. Dimitrov kwam op een 2-1 voorsprong in de eerste set, maar daarna was het Sinner voor en na. Hij won set één met 6-3. Ook in de tweede set wist Sinner al vrij snel dat hij zou gaan winnen. Dimitrov maakte nog 1-1 en daarna werd het pijlsnel 6-1 en was de toernooizege binnen.

Prijzengeld Sinner

In totaal duurde de finale nog geen vijf kwartier. In die 74 minuten won Sinner wel een bedrag van 1,1 miljoen dollar (een kleine miljoen euro). Met de punten die hij verdiende op de ATP Miami, stijgt Sinner naar plek twee op de ranking.

Zeer succesvol 2024

2024 is vooralsnog een bijzonder succesvol jaar voor de Italiaan, die nog altijd 'pas' 22 jaar oud is. Hij deed mee aan vier toernooien en won er liefst drie. Hij begon met winst op de eerste grand slam van het jaar, de Australian Open. Daarna won hij in 'ons' Rotterdam ook de finale. Pas op het hardcourttoernooi van Indian Wells (ook in Amerika) werd hij geklopt. In de halve finale was Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, pas na twee uur te sterk.