Jesper de Jong krijgt flinke som prijzengeld na Roland Garros én maakt flinke sprong op wereldranglijst

Jesper de Jong leverde een geweldige wedstrijd op de mat tegen wereldtopper Carlos Alcaraz. De Nederlander verloor de tweederondewedstrijd wel, maar kan met een trots gevoel terugkijken op zijn Roland Garros-avontuur.

De Jong weet nu al dat hij terugkeert in de top 150 van beste tennissers ter wereld. Op de liveranking is hij gestegen naar de 146e plek, een stijging van dertig plekken. Hij won in totaal vier wedstrijden in Parijs, waarvan drie kwalificatiewedstrijden. Zijn Roland Garros-toernooi stopte dus tegen Alcaraz, de nummer drie van de wereld.

Roland Garros applaudisseert voor Jesper de Jong, Nederlandse tennisser desondanks onderuit Jesper de Jong is woensdag tot het uiterste gegaan op Roland Garros. Dat deed de Nederlandse tennisser meer dan verdienstelijk. Hij maakte het Carlos Alcaraz, de nummer drie van de wereld, ontzettend lastig en kreeg het publiek op de banken.

Alcaraz lovend over De Jong

De Spaanse topspeler was lyrisch over de wedstrijd én over het spel van De Jong. "Wat hij liet zien, is goed voor onze sport. Ik weet zeker dat Jesper door de top honderd heen gaat komen."

Dat was niet het enige. "Jesper geeft niks om ranking. Hij vindt het niveau veel belangrijker en dat heeft hij. Ik zat echt een beetje in de problemen in de derde set (die De Jong won, red.). Jesper liet zien dat je in onze sport als topspeler altijd gefocust moet zijn, ook tegen opponenten die buiten de top honderd staan. Ook zij kunnen mij in de problemen brengen en dat deed Jesper goed."

Carlos Alcaraz vol bewondering over Jesper de Jong: 'Bedankt voor de show' Carlos Alcaraz moest woensdag dieper gaan dan hij wilde om de derde ronde van Roland Garros te bereiken. De Spanjaard kwam in Jesper de Jong een gehaaide tegenstander tegen. Alcaraz had na afloop van de schitterende wedstrijd mooie woorden over voor de Nederlander.

Prijzengeld Jesper de Jong op Roland Garros

De Jong neemt door zijn zege op Jack Draper in de eerste ronde 110.000 euro mee naar huis. Dat krijgen de tennissers namelijk voor het behalen van de tweede ronde. Dat De Jong ook nog kwalificatiewedstrijden moest spelen (en won), levert hem geen extra geld op. Op de link hieronder vind je de precieze werking van het prijzengeld op Roland Garros.