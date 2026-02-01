In Melbourne staat zondag alles in het teken van één wedstrijd. Novak Djokovic jaagt in de finale op een historische Grand Slam-titel en krijgt met Carlos Alcaraz de zwaarst mogelijke tegenstander aan de andere kant van het net. De jonge Spanjaard kan op zijn beurt een eigen historische mijlpaal neerzetten. Volg het duel hier in ons liveblog.

Djokovic begon messcherp aan de finale en pakte direct de regie. De Serviër serveerde ijzersterk, zette bij 2-1 zware druk op de opslag van Alcaraz en brak na een lange rally. Met nauwelijks fouten in zijn eigen servicegames liep Djokovic uit naar 4-1 en gaf hij de jonge Spanjaard weinig houvast. Alcaraz voorkwam een dubbele break, maar Djokovic bleef vrijwel foutloos en besliste het eerste bedrijf overtuigend met een tweede break: 6-2.

In de tweede set kantelde het beeld langzaam. Alcaraz kwam beter in de wedstrijd, dwong langere rally’s af en profiteerde van de eerste foutjes van Djokovic. Bij 1-1 sloeg de Spanjaard toe na een gelukkige netbal en een gemiste volley van de Serviër, goed voor een break en een 2-1 voorsprong. Djokovic kreeg daarna direct kansen op een rebreak, maar liet die onbenut. De Serviër slaagde er vervolgens niet in zijn foutenlast te beperken en werd later in de set opnieuw gebroken. Alcaraz trok de set naar zich toe en bracht de stand daarmee weer in balans: 1-1 in sets.

Historische finale

De finale is meer dan een gevecht om de titel. Voor Djokovic lonkt zijn elfde zege in Melbourne en een 25e Grand Slam-titel in het enkelspel. De Serviër bewees in de halve finale tegen Jannik Sinner opnieuw dat hij op het grootste podium nog altijd kan pieken, maar de vraag is of hij na de slopende vijfsetter opnieuw zijn absolute topniveau kan aantikken.

Alcaraz staat op zijn beurt voor de volgende stap in zijn al indrukwekkende carrière. De Spanjaard heeft ondanks zijn jonge leeftijd al zes Grand Slams gewonnen, waarvan alleen de Australian Open ontbreekt. Mocht Alcaraz in de finale Djokovic verslaan wordt hij de jongste tennisser ooit die alle Grand Slam-toernooien heeft gewonnen.

Uitputtingsslag

Zowel Djokovic als Alcaraz moest diep gaan in de halve finales. De Serviër werkte een slopende vijfsetter af tegen Jannik Sinner, waarin hij tegen alle verwachtingen in de Italiaan wist te verslaan. Alcaraz leek in zijn eigen halve finale lange tijd op weg naar een afgetekende overwinning, totdat hij zichtbaar last kreeg van kramp en het publiek de adem inhield. Op vrijwel magische wijze herstelde hij alsnog en besliste hij de partij in de vijfde set.

Na die uitputtingsslagen kozen beide spelers ervoor om de training over te slaan en de focus volledig op herstel te leggen. Het wordt interessant om te zien in hoeverre zij in staat zijn om in de finale nog één keer te pieken.

Waar te zien?

Ook voor Alcaraz lonkt een primeur. Hij kan zijn Career Grand Slam voltooien, nadat hij de overige majors al meermaals won. Het wordt de derde ontmoeting tussen de twee toptennissers in een grandslamfinale. In 2023 en 2024 versloeg Alcaraz Djokovic op Wimbledon. Om 09.30 uur Nederlandse tijd begint de finale tussen de twee toppers. Eurosport is de zender die Alcaraz - Djokovic live uitzendt.

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina

Nadat de vrouwen donderdag de halve finales speelden, was het zaterdag eindelijk tijd voor de finale. Daar was Sabalenka voor de vierde keer op rij aanwezig. Ze won in 2023 en 2024, maar werd vorig jaar verrassend verslagen door Madison Keys. Rybakina (26) won in 2022 als jongeling Wimbledon, maar wist daarna nooit meer een Grand Slam op haar naam te zetten. Haar laatste finaleplaats dateerde van 2023, toen ze op Australian Open van Sabalenka verloor. De Kazachse nam met een prachtige overwinning in drie sets revanche en versloeg Sabalenka.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Van de Zandschulp won als enige een partij en deed dat zelfs twee keer, maar hij strandde in de derde ronde tegen recordkampioen Novak Djokovic.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

