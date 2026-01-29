De Australian Open van 2026 nadert de ontknoping. In Melbourne strijden de beste tennissers ter wereld de komende dagen om de eerste grandslamtitel van het jaar. Donderdag is het tijd voor de halve finales bij de vrouwen op de Australian Open. Aryna Sabalenka neemt het op tegen Elina Svitolina en Elena Rybakina treft Jessica Pegula. Volg hier live de tussenstanden.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Van de Zandschulp won als enige een partij en deed dat zelfs twee keer, maar hij strandde in de derde ronde tegen recordkampioen Novak Djokovic.

Aryna Sabalenka - Elina Svitolina

De vrouwen spelen donderdag de halve finales. In de eerste partij nemen de Belarussische Aryna Sabalenka en Elina Svitolina uit Oekraïne het tegen elkaar op. De Belarussische nummer 1 van de wereld haalde de afgelopen drie jaar al de finale in Melbourne en pakte in 2023 en 2024 de titel. De 31-jarige Svitolina heeft de kans om voor het eerst in haar loopbaan de finale van een grandslamtoernooi te halen.

Sabalenka lijkt in het voordeel, want ze won vijf van de zes ontmoetingen met Svitolina. De Oekraïense trok alleen in 2020 een keertje aan het langste eind. Het belooft sowieso een pikant duel te worden, want door de oorlog in Oekraïne zullen de twee elkaar na afloop niet de hand gaan schudden.

Elena Rybakina - Jessica Pegula

De tweede halve finale gaat tussen twee vrouwen die nog nooit de Australian Open hebben gewonnen. Elena Rybakina, verliezend finaliste in 2023, treft Jessica Pegula, die voor het eerst in de halve finales van de Australian Open staat. Beide vrouwen wonnen drie van de zes voorgaande onderlinge ontmoetingen. Rybakina jaagt op haar tweede grandslamtitel nadat ze in 2022 al eens Wimbledon won. Pegula wacht nog op haar eerste grote prijs, want zij verloor haar enige finale op de US Open in 2024.

Mannen vrijdag aan de beurt

De halve finales bij de mannen worden vrijdag pas gespeeld. Carlos Alcaraz neemt het dan om 04.30 uur Nederlandse tijd op tegen Alexander Zverev. Titelverdediger Jannik Sinner speelt om 09.30 uur in de tweede halve finale tegen tienvoudig kampioen Novak Djokovic, die in Melbourne op zijn 25e grandslamtitel jaagt. Daarmee staat de volledige top-4 van de wereld in de halve finales.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor titelverdediger Jannik Sinner kan de Australian Open nog steeds een extra bijzonder toernooi worden. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en jaagt op zijn derde titel. Bij de vrouwen verloor titelverdediger Madison Keys in de vierde ronde van Jessica Pegula en daar krijgen we dus sowieso een nieuwe winnares.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

