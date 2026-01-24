Botic van de Zandschulp staat in de derde ronde van de Australian Open voor een lastige opgave tegen toptennisser Novak Djokovic. Maar de Nederlander heeft eerder laten zien dat hij kan stunten tegen de wereldtop. Volg de wedstrijd hier live.

Djokovic begon de eerste set met een love game. Van de Zandschulp behield vervolgens wel zijn eigen game en kwam daarna zelfs op breakpoint. Toch wist hij daar niet van te profiteren. Het was de Serviër die de eerste break pakte.

De Nederlander, die sinds kort gecoacht wordt door Raemon Sluiter, won van de als 27e geplaatste Brandon Nakashima in de eerste ronde en was donderdag in ronde twee te sterk voor de Chinees Juncheng Shang. Van de Zandschulp staat daardoor voor het eerst sinds 2022 in de derde ronde en evenaart zijn beste prestatie ooit in Australië. Net als toen wacht een absolute topper: nummer vier van de wereld Djokovic.

Reuzendoder

Toch mag Van de Zandschulp hoop koesteren. Niet alleen doordat de jaren inmiddels tellen bij de 38-jarige Djokovic, maar ook door zijn reputatie van reuzendoder. De twee tennissers kwamen elkaar vorig jaar tegen op het masterstoernooi van Indian Wells en toen was het Van de Zandschulp die aan het langste eind trok.

Eerder wist de Nederlander ook Carlos Alcaraz te verslaan op de US Open van 2024. Bovendien maakte hij een einde aan de carrière van Rafael Nadal door van hem te winnen in de Davis Cup dat jaar.

