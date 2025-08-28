Suzan Lamens speelt donderdag de mooiste partij uit haar carrière op de US Open. De Nederlandse neemt het op tegen Iga Swiatek. De Poolse is de nummer 2 van de wereld en won vorig maand nog Wimbledon. Volg de wedstrijd in de tweede ronde van de US Open live via dit artikel.

Lamens rekende dinsdag bij haar debuut op de US Open in de eerste ronde af met Valerie Glozman. Als beloning mag ze donderdag in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld, tegen titelfavoriete Swiatek spelen. Het belooft voor Lamens een loodzware opgave te worden tegen de Poolse, die al zes grandslamtitels in haar bezit heeft. De Nederlandse speelde nog niet eerder tegen iemand uit de top-5 van de wereldranglijst. L:amens staat inmiddels op de baan voor de mooiste partij uit haar carrière, maar heeft het voorlopig erg zwaar.



De wedstrijd is hieronder live te volgen (als de score niet laadt, klik dan hier voor de tussenstand):

Andere Nederlanders

In New York deden vier Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi in het enkelspel. Lamens verdedigt als enige nog de Nederlandse eer in het enkelspel, nadat Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong er bij de mannen allemaal direct in de eerste ronde uitvlogen. Lamens is bij de vrouwen de enige Nederlandse deelneemster.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka zijn op de US Open de titelverdedigers. De nummers 1 van de wereld rekenden vorig jaar allebei af met een thuisspeler in de finale. Sinner versloeg Taylor Fritz in de eindstrijd bij de mannen en Sabalenka was te sterk voor Jessica Pegula. Het was voor allebei ook de eerste keer dat ze de US Open wisten te winnen.

Zij behoren uiteraard ook dit jaar weer tot de favorieten, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Sinner krijgt natuurlijk weer concurrentie van Alcaraz en Djokovic, terwijl het ook voor Sabalenka met de aanwezigheid van onder anderen Swiatek, Coco Gauff en Mirra Andreeva niet makkelijk zal worden om haar titel te prolongeren.

Prijzengeld

De spelers strijden in New York om een gigantisch bedrag aan prijzengeld. Op de US Open valt namelijk van alle vier de grandslamtoernooien het meeste geld te verdienen. De winnaars in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen zullen allebei namelijk maar liefst vijf miljoen Amerikaanse dollars bij mogen schrijven. Dat is omgerekend ongeveer 4,3 miljoen euro.

Alles over US Open 2025

