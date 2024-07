Live Wimbledon | Botic van de Zandschulp diep in de problemen tegen Ugo Humbert na gemiste setpoints

Botic van de Zandschulp speelt in de tweede ronde van Wimbledon tegen de Fransman Ugo Humbert. De Nederlandse tennisser moet op baan 12 aan de bak, want Humbert is de nummer 16 van de plaatsingslijst. Ook Tallon Griekspoor en Arantxa Rus komen woensdag in actie. Volg de duels hier live.

Let op: de wedstrijd tussen Botic van de Zandschulp - Ugo Humbert zou om 12:00 uur beginnen, maar werd twee keer verlaat door de regen. Rond 14:10 uur werd het eerste balletje geslagen. Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus komen woensdag in Londen alle drie op bijbanen zonder dak in actie. Griekspoor treft de Serviër Miomir Kecmanovic en Rus de Griekse Maria Sakkari.

Van de Zandschulp in de problemen

Van de Zandschulp moest even op gang komen op het snelle gras in Londen. De Nederlander werd op zijn eerste opslagbeurt meteen gebroken. Hij kwam met 4-1 achter, maar brak terug en dwong een tiebreak af. Daarin hielp Van de Zandschulp liefst vijf setpunten om zeep.

Humbert had in de tiebreak tot twee keer toe een gelukje met de netband en sloeg op zijn tweede setpunt wel toe. Van de Zandschulp was daarna dusdanig geknakt dat hij in de tweede set weinig meer voor elkaar kreeg en dus moet hij terug zien te komen van een 2-0 achterstand in sets.

Twijfels bij Botic van de Zandschulp

Van de Zandschulp bereikte de tweede ronde op het gras in Londen door in de eerste ronde in vier sets af te rekenen met 'thuisspeler' Liam Broady. Het was een welkome zege. Van de Zandschulp ging 'blanco' Wimbledon in nadat hij na Roland Garros aangaf te twijfelen om überhaupt door te gaan met tennissen.

Opsteker voor Botic van de Zandschulp: tennisser verslaat gevaarlijke thuisspeler op Wimbledon Botic van de Zandschulp heeft maandag gewonnen op de eerste ronde van Wimbledon. De nummer 97 van de wereld speelde tegen Liam Broady, die als Engelsman het publiek aan zijn zijde had. Vooral in de eerste en laatste set kende de Nederlander weinig problemen.

Wimbledon 2024

