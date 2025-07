Het was een oranje getinte dag op Wimbledon, met liefst vier Nederlanders op de baan in het enkelspel. Alleen de al uitgeschakelde Tallon Griekspoor kwam niet in actie. Lees hieronder de hoogtepunten van de 'Nederlandse' dag.

Op het heilige gras in Londen zijn met Griekspoor, Van de Zandschulp, De Jong, Arantxa Rus en Suzan Lamens vijf landgenoten van de partij. Griekspoor verloor op de openingsdag van de Amerikaan Jenson Brooksby, terwijl Van de Zandschulp dinsdag terug moest komen voor het vervolg van zijn duel tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Dat werd een Nederlandse dag, want ook de andere drie landgenoten kwamen in actie.

Lamens

Lamens won haar partij in de eerste ronde. Zij won met enorme overtuiging van de 17-jarige Iva Jovic uit de Verenigde Staten. Het werd liefst 6-1, 6-1. Voor Lamens betekende het - net als voor De Jong - haar debuut op Wimbledon.

Van de Zandschulp

Even later won ook Van de Zandschulp zijn partij. Hij had de eerste twee sets al op maandag gespeeld en maakte ook op dinsdag geen fouten. Zo won hij met 3-0 van Arnaldi, die veel hoger op de ranglijst staat.

De Jong

Ongeveer gelijktijdig betrad De Jong de baan tegen de Amerikaan Christopher Eubank. Het verschil was dat zij met 0-0 begonnen. De Jong en zijn tegenstander maakten er een ware veldslag van, die pas na 4,5 uur werd beslist in het voordeel van de Nederlander.

Rus

Hoe lang de partij van De Jong duurde, zo kort was die van Rus. In iets meer dan een uur werd ze van de baan geslagen door Caroline Dolehide. De Amerikaanse stond maar vier games af aan de Nederlandse. Dus zit haar toernooi er net als Griekspoor op.

Titelverdedigers

Carlos Alcaraz en Barbora Krejcikova zijn dit jaar de titelverdedigers. Alcaraz won zelfs de afgelopen twee edities van Wimbledon en versloeg beide keren zevenvoudig kampioen Novak Djokovic in de finale. Krejcikova won haar tweede grandslamtitel door met Jasmine Paolini af te rekenen in de eindstrijd.

