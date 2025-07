De vijf Nederlanders die mochten starten aan Wimbledon, hebben hun eerste wedstrijd gehad. Na de uitschakeling van Tallon Griekspoor (mannen) en Arantxa Rus (vrouwen), zijn er nog drie landgenoten over op het Engelse gras. Botic van de Zandschulp komt woensdagmiddag weer in actie op de derde Grand Slam van het jaar. Check hier het programma en de uitslagen.

Botic van de Zandschulp heeft het van alle Nederlanders het zwaarst. Hij speelde maandag op de openingsdag, moest dinsdag zijn partij afmaken en meldt zich woensdag weer voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij zorgde wel voor een stuntje door Matteo Arnaldi uit te schakelen. Het is nog wel de vraag óf hij woensdag in actie komt, omdat de eerste wedstrijden zijn uitgesteld wegens regenval.

Eerste ronde blijkt slagveld op Wimbledon: recordaantal geplaatste tennissers sneuvelen De eerste ronde van Wimbledon blijkt een waar slagveld te zijn geworden voor de geplaatste spelers. Coco Gayff werd dinsdagavond de zoveelste toptennisser die vroegtijdig sneuvelde op het Engelse gras. De organisatie ziet de nachtmerrie steeds erger worden, want de ene na de andere topnaam valt weg.

Van de Zandschulp neemt het woensdagmiddag op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, nummer 27 van de wereld. De wedstrijden van Jesper de Jong en Suzan Lamens in de tweede ronde staan donderdag op het programma.

Veel toppers over

Ondanks de waslijst aan gesneuvelde topnamen, zijn er nog genoeg spelers over om van te genieten voor het publiek in de Engelse hoofdstad en voor de mensen thuis. Bij de mannen moest Carlos Alcaraz al meteen diep gaan, terwijl de nummer 1 van de wereld Jannik Sinner weinig moeite kende. Bij de vrouwen ging Aryna Sabalenka ook makkelijk door. Veel ogen zijn gericht op Novak Djokovic, want hij jaagt en hoopt in Londen zijn 25ste Grand Slam-titel te winnen.

Pijnlijke conclusie op Wimbledon over toptennisser Novak Djokovic: collega spreekt duidelijke taal Novak Djokovic is de tennisser met de meeste zeges op grandslamtoernooien, maar het wordt een hels karwei om op Wimbledon zijn 25ste titel te veroveren. Een oud-collega vreest het ergste voor de 38-jarige tennislegende.

Prijzengeld Wimbledon

Er wordt in Londen gestreden om het meeste prijzengeld van alle Grand Slams. De organisatie luisterde naar een protest van diverse toptennissers, die vonden dat het traditionele toernooi wel wat meer prijzengeld mocht uitdelen. Daardoor zijn de uitgeschakelde tennissers zoals Griekspoor en Rus wel al flink rijker op weg naar huis.

Dit is het prijzengeld op Wimbledon: organisatie zwicht voor protest toptennissers en keert hoogste bedrag ooit uit Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie gaat op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee grijpen dan ooit. De winnaar krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

Titelverdedigers

Carlos Alcaraz en Barbora Krejcikova zijn dit jaar de titelverdedigers. Alcaraz won zelfs de afgelopen twee edities van Wimbledon en versloeg beide keren zevenvoudig kampioen Novak Djokovic in de finale. Krejcikova won haar tweede grandslamtitel door met Jasmine Paolini af te rekenen in de eindstrijd.

Gefrustreerde Tallon Griekspoor moet zware tegenslag slikken op Wimbledon: 'Wat een grap' Tallon Griekspoor reisde in topvorm af naar Wimbledon na het binnenhalen van de titel op Mallorca, maar het derde grandslamtoernooi van het jaar is uitgelopen op een deceptie. De mopperende Nederlander speelde in de eerste ronde tegen Jenson Brooksby een dramatische partij en dus viel het doek: 2-6, 5-7, 3-6.

