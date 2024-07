Live Wimbledon | Tallon Griekspoor bezig aan vijfde set, Arantxa Rus en Botic van de Zandschulp onderuit

Het is een Nederlandse dag op Wimbledon. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus komen allemaal in actie op het heilige gras in Londen. Van de Zandschulp en Rus werden helaas uitgeschakeld, maar Griekspoor kan nog altijd de derde ronde halen. Volg zijn duel hier live!

Let op: de tennisdag zou om 12:00 uur beginnen, maar dat werd twee keer uitgesteld door de regen. Rond 14:10 uur werd pas het eerste balletje geslagen. Van de Zandschulp, Griekspoor en Rus komen woensdag in Londen alle drie op bijbanen zonder dak in actie. Hun wedstrijden worden dus stilgelegd als het regent.

Zwaar duel Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor is bezig aan een spannend duel tegen de Serviër Miomir Kecmanovic.`De Nederlander kwam in de eerste set met 2-0, maar was in de rest van de set oppermachtig. In de tweede set draaide het uit op een tiebreak.

Griekspoor kreeg daarin een aantal setpunten, maar die pakte hij allemaal niet. Kecmanovic sloeg wel direct toe. De Nederlander liet zich echter niet uit het veld slaan en was oppermachtig in de derde set. Ook Kecmanovic bleek een taaie, want de vierde set was weer een prooi voor hem. Het draait dus uit op een absolute thriller.

Griekspoor hoopt voor het eerst in zijn carrière de derde ronde op Wimbledon te halen. Als hem dat lukt dan wacht sowieso een zware wedstrijd. Hij treft dan namelijk de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Jannik Sinner en Matteo Berrettini. Sinner is de nummer één van de wereld, terwijl grasspecialist Berrettini in 2021 verliezend finalist was in Londen.

Arantxa Rus

De enige Nederlandse vrouw in het enkelspel speelde ook haar duel in de tweede ronde. Arantxa Rus won maandag voor het eerst sinds twaalf jaar weer op het heilige gras in Londen en nam het op tegen Maria Sakkari, de Griekse nummer negen van de wereld. Rus kon goed partij bieden, maar trok toch aan het kortste eind.

Arantxa Rus geeft wereldtopper goed partij op Wimbledon, maar gaat toch ten onder Voor Arantxa Rus zit Wimbledon erop. De Nederlandse tennisster stond voor het eerst sinds 2012 in de tweede ronde, maar dat werd ook meteen het eindstation. Rus gaf wereldtopper Maria Sakkari daarin wel goed partij. De Griekse deed echter op de juiste momenten de goede dingen: 7-5, 6-3.

Van de Zandschulp uitgeschakeld

Van de Zandschulp was als eerste Nederlander aan de beurt en moest even op gang komen op het snelle gras in Londen. De Nederlander werd op zijn eerste opslagbeurt meteen gebroken. Hij kwam met 4-1 achter, maar brak terug en dwong een tiebreak af. Daarin hielp Van de Zandschulp liefst vijf setpunten om zeep.

Humbert had in de tiebreak tot twee keer toe een gelukje met de netband en sloeg op zijn tweede setpunt wel toe. Van de Zandschulp was daarna dusdanig geknakt dat hij in de tweede en derde set weinig meer voor elkaar kreeg. Voor hem zit Wimbledon er dus op.

Nieuwe tik Botic van de Zandschulp op Wimbledon: uitgeschakeld na ineenstorting tegen angstgegner Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van Wimbledon niet overleefd. De Nederlandse tennisser begon goed aan zijn partij tegen Ugo Humbert, maar nadat hij de eerste set niet kon afmaken, was het eenrichtingsverkeer. De Franse nummer zestien van de wereld won uiteindelijk in straight sets en pakte zijn derde zege op de Nederlander van het jaar: 7-6 (9), 6-1, 6-3.

Speelschema Wimbledon 2024 | Zo laat komen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus woensdag in actie Wimbledon is maandag begonnen. De drie Nederlandse deelnemers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus wonnen op die eerste dag in Londen allemaal hun wedstrijd. Woensdag komt het Nederlandse trio opnieuw in actie.

Wimbledon 2024

Bekijk ook op onze speciale online tennispagina al het laatste nieuws over Wimbledon en check ook het speelschema en alle uitslagen.