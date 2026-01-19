Botic van de Zandschulp is doorgedrongen tot de tweede ronde van de Australian Open en is daarmee nu al verzekerd van een flink bedrag aan prijzengeld. De Nederlandse toptennisser heeft kans op nog veel meer, want zijn volgende tegenstander is op papier 'een eitje'. Voor de uitgeschakelde Jesper de Jong is het prijzengeld in Melbourne een mooi doekje voor het bloeden.

Van de Zandschulp had in de Amerikaan Brendan Nakashima een loodzware loting te pakken. De Amerikaan was als 27ste geplaatst en dus de favoriet ten opzichte van de Nederlander, die op plek 75 van de ranking stond. Nakashima had echter geen enkele kans tegen de vlijmscherpe Van de Zandschulp, die gecoacht wordt door Raemon Sluiter. Met het bereiken van de tweede ronde mag Van de Zandschulp nu al rekenen op liefst 225.000 dollar aan prijzengeld.

Prijzengeld Australian Open

De Australian Open deelt dit toernooi een recordbedrag aan prijzengeld uit van meer dan 110 miljoen euro voor alle tennissers die meedoen. Plaatsen voor de eerste ronde was al goed voor 150.000 dollar. Met die omgerekend 129.000 euro mag Jesper de Jong het doen. De Nederlander was kansloos tegen wereldtopper Daniil Medvedev en verloor met 3-0 in sets. Voor Van de Zandschulp lonkt een veel groter bedrag dan de 193.000 euro die hij nu al rijker is met de tweede ronde.

Favoriet tegen onbekende tegenstander

Zijn tegenstander is namelijk de onbekende Chinees Juncheng Shang. De pas twintig jaar oude tennisser was in zijn eerste ronde verrassend met 3-1 te sterk voor de Spaanse subtopper Roberto Bautista-Agut. Shang stond voorafgaand aan de Australian Open op plek 318 van de wereld, maar is al virtueel opgeklommen naar positie 257. Van de Zandschulp staat met de virtuele 6gste plek veel hoger dan de Chinees en is dus de favoriet in de tweede ronde.

Derde ronde halen is bijna drie ton rijker

Wint Van de Zandschulp van Shang, dan evenaart hij zijn beste prestatie op de Australian Open. De Nederlander kwam nooit verder dan de derde ronde. Haalt hij de laatste 32, dan loopt zijn prijzengeld op van 193.000 naar liefst 281.000 euro. Veel om voor te spelen dus.

