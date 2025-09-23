Botic van de Zandschulp is eindelijk van 'de nul' af in het tennisnajaar. De Nederlandse toptennisser maakte in de kwalificaties voor het ATP-toernooi van Peking een einde aan een dramatische reeks van vier verloren duels op rij. Nu kan hij het hoofdtoernooi ruiken.

Van de Zandschulp ging met veel vertrouwen de US Open in, nadat hij op het ATP-toernooi van Winston-Salem de finale had gehaald. Maar nadat Martin Fucsovics daarin te sterk was, verloor de Nederlander meteen in de eerste ronde van de Grand Slam kansloos van Holger Rune en was ook de start van zijn najaar niet al te best. In de Davis Cup moest hij het hoofd buigen tegen de Argentijn Francisco Cerundolo, waardoor Nederland kansloos verloor. In de eerste ronde van de Aziatische tournee in Chengdu was het vervolgens ook meteen einde verhaal.

Eindelijk weer een zege

Maar in de Chinese hoofdstad Peking won Van de Zandschulp weer voor het eerst in precies een maand. De Australiër Christopher O'Connell, de nummer 103 van de wereld, werd door de Nederlander in twee sets van de baan geveegd. In de finale van het kwalificatietoernooi moet Van de Zandschulp nu alleen nog af zien te rekenen met de Fransman Terence Atmane, die als derde is geplaatst in de kwalificaties. Zij speelden nog nooit tegen elkaar.

Coach Raemon Sluiter

Van de Zandschulp kondigde na de US Open een samenwerking met een nieuwe coach aan. Niemand minder dan ex-topper Raemon Sluiter gaat met de derde Nederlander van de wereldranglijst aan de slag. In Azië is Sluiter er nog niet bij, maar neemt Melvyn op der Heijde de coachingstaken op zich. Na de trip naar Azië, waar Van de Zandschulp na Peking nog aan één toernooi meedoet, sluit Sluiter zich aan bij het team van Botic.

Jesper de Jong

Jesper de Jong is de tweede Nederlander in de kwalificaties voor de Peking Open. Hij moet eerst zien af te rekenen met de Australiër Tristan Schoolkate en treft dan in de finale mogelijk de als eerste geplaatste Adrian Mannarino. Het halen van de kwalificatiefinale levert de tennissers al ruim 5400 euro aan prijzengeld op, maar het hoofdtoernooi daadwerkelijk halen is een stukje lucratiever. Deelname aan de eerste ronde zorgt voor een bedrag van 10.822 euro, een verdubbeling van het kwalificatietoernooi.