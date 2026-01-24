Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp stond in de derde ronde van de Australian Open een loodzware opgave te wachten. Hij nam het op tegen wereldtopper Novak Djokovic en zorgde voor frustratie bij de Serviër, die dat op opmerkelijke wijze uitte. Dat kwam het zelfs bijna op diskwalificatie te staan.

Djokovic won de eerste set met 6-3 en kwam in de tweede set al snel op 3-0-voorsprong. Van de Zandschulp had last van zijn schouder en vroeg op dat moment om een medische timeout. Hij werd behandeld en kreeg pijnstilling.

Dat leek meteen te helpen, want de Nederlander won de twee daaropvolgende games. Dat leidde zichtbaar tot frustratie bij de nummer vier van de wereld. Djokovic sloeg geïrriteerd de bal richting een van de ballenmeisjes en deze miste haar maar net. En dat was voor de Serviër maar goed ook. Op US Open werd Djokovic in 2020 namelijk gediskwalificeerd omdat hij een lijnrechter had geraakt.

Novak Djokovic nearly hit a ballkid while smashing the ball away against Botic Van de Zandschulp.



Had it hit the ballkid he would be looking at a possible disqualification..



Umpire didn’t give out a warning.pic.twitter.com/0l9SjKAECX — edgeAI (@edgeAIapp) January 24, 2026

De toptennisser had direct door dat hij fout zat en durfde de umpire niet eens aan te kijken voordat het spel werd hervat. Bij het wisselen tussen de games werd hij vervolgens alsnog aangesproken op zijn gedrag, maar een nieuwe diskwalificatie bleef hem bespaard.

Uiteindelijk won hij de tweede set nog met 6-4. Uiteindelijk zou Van de Zandschulp van de 38-jarige Serviër ook set drie verliezen en zo als laatste Nederlander het toernooi verlaten.

Reuzendoder

Van de Zandschulp had een reputatie als reuzendoder. De twee tennissers kwamen elkaar vorig jaar tegen op het masterstoernooi van Indian Wells en toen was het Van de Zandschulp die aan het langste eind trok. Eerder wist de Nederlander ook Carlos Alcaraz te verslaan op de US Open van 2024. Bovendien maakte hij een einde aan de carrière van Rafael Nadal door van hem te winnen in de Davis Cup dat jaar.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.