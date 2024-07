Novak Djokovic opnieuw in de clinch met voorschriften Wimbledon, oplossing blijkt niet zo eenvoudig

Novak Djokovic speelt in de derde ronde van Wimbledon 2024 tegen Alexei Popyrin. De Servische zevenvoudig kampioen in Londen voldoet nog steeds niet geheel aan de kledingvoorschriften van het toernooi: alles moet wit zijn.

In de eerste en tweede ronde had Djokovic een brace om zijn rechterknie. Die tape was niet hagelwit van kleur, maar grijs. Strikt genomen moet elk item dat tennissers op het heilige gras van Wimbledon dragen wit van kleur zijn.

Toch was er nog een vluchtroute die de verliezend finalist van 2023 kon aangrijpen. Deze regel namelijk: "Medische hulpmiddelen en uitrusting moeten indien mogelijk wit zijn, maar mogen indien noodzakelijk gekleurd zijn."

Geen brace

Na de tweede ronde kreeg Djokovic wederom vragen over de reden dat hij geen witte tape liet aanbrengen. Het bleek niet zo eenvoudig te zijn om geschikt materiaal te vinden. "We zoeken nog naar een witte versie, geloof me", zei Djoko toen.

En dat is dus nog steeds niet gelukt. Het is aan de leiding van Wimbledon om te bepalen of het echt niet 'mogelijk' is om een witte brace te vinden of laten maken.

Knie

Voor fans van Nole en de tennisser zelf is het goed nieuws dat hij zich kennelijk wat minder geremd voelt door de knieklachten. Hij zei daarover eerder nog: "Ik heb er alles aan gedaan om hier op Wimbledon te verschijnen. Bij elk ander toernooi had ik hier niet gestaan, ik zou mijn knie alleen riskeren voor Wimbledon."

Matig jaar

Mede door lichamelijk ongemak was het nog geen geweldig jaar voor Djokovic. Hij won nog geen enkel toernooi in 2024. Sterker nog: hij heeft ook nog geen enkele finale gespeeld dit kalenderjaar. Driemaal sneuvelde hij in een halve finale, bij het Australian Open, Monte Carlo Masters en in Geneva.

De winnaar van de partij tussen Djokovic en Popoyrin treedt in de vierde ronde aan tegen Quentin Halys of Holger Rune.

Menstruatie

Overigens zijn de kledingeisen op Wimbledon niet meer zo strikt als voorheen. Zo is het voor vrouwen toegestaan om ondergoed in andere kleuren dan wit te dragen. Diverse tennissters spraken zich uit tegen die regel, omdat ze zich tijdens de menstruatie niet comfortabel voelen in wit ondergoed. Eventuele sporen van de menstruatie worden dan sneller zichtbaar.

