Novak Djokovic overtreedt gouden Wimbledon-regel: 'Maar ik heb toestemming'

Wimbledon staat om enkele dingen bekend. Zo is het niet alleen het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld, maar speelt ook iedereen in het wit gekleed. In de eerste twee rondes voldeed wereldster Novak Djokovic echter niet aan de kwalificatie. Waarom komt hij daarmee weg?

In het reglement van Wimbledon staat dat tennisspelers vrijwel volledig in het wit de baan moeten betreden. Zelfs off white of crèmetinten zijn niet toegestaan. En toch stond Djokovic tijdens de eerste twee rondes van het toernooi op de baan met een grijze kniebrace.

'Respecteer de regels'

De Serviër liep tijdens Roland Garros scheurtje in zijn meniscus op. Hij was voldoende hersteld van die knieblessure op weer op de baan te staan, maar speelt nog wel met een brace. Medische ondersteuning dus. Daarover zegt het reglement dit: "Medische hulpmiddelen en uitrusting moeten indien mogelijk wit zijn, maar mogen indien noodzakelijk gekleurd zijn."

De grijze brace wordt dus gedoogd door de organisatie van Wimbledon, mits er geen wit alternatief is. En dat heeft Djokovic nog niet gevonden, vertelde hij op de persconferentie na afloop van zijn overwinning in de eerste ronde (6-1, 6-2, 6-2) tegen Vit Kopriva).

"Ik kwam de scheidsrechter al tegen voorafgaand aan de wedstrijd en zij gaf een 'thumbs up'. We hebben het uiteraard gecheckt voorafgaand aan de wedstrijd. Ik weet dat het niet ideaal is en respecteer de regels, maar ik heb toestemming. We zoeken nog naar een witte versie, geloof me."

Knie riskeren

Dat lukte de nummer twee op de wereldranglijst niet voor het tweede duel, want tegen de Brit Jacob Fearnley speelde Djokovic opnieuw met de grijze knieondersteuning. Ook dat duel won het grandslamkanon (6-3, 6-4, 5-7, 7-5). Hij is overigens niet de enige die niet volledig in het wit aantreedt op Wimbledon. Frances Tiefoe trad op de openingsdag al aan met een zwarte brace.

Djokovic gaf in het baaninterview na afloop van de eerste wedstrijd aan dat hij een risico heeft genomen door op Wimbledon te verschijnen. "Ik heb er alles aan gedaan om hier op Wimbledon te verschijnen. Bij elk ander toernooi had ik hier niet gestaan, ik zou mijn knie alleen riskeren voor Wimbledon."

