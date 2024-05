Novak Djokovic wil medische tests ondergaan na ongeluk met drinkfles: 'Heb geen balans en coördinatie'

Novak Djokovic is bezorgd over zijn vorm en gezondheid na een ongeluk met een drinkfles. Vrijdag stond de tennisser handtekeningen uit te delen toen er een metalen fles op zijn achterhoofd viel. Na zijn nederlaag in Rome zondag heeft ze daarom besloten een aantal medische tests te ondergaan.

De nummer één van de wereld verloor op de Italian Open met 6-2 6-3 van Alejandro Tabilo. Twee dagen eerder werd hij op zijn achterhoofd geraakt met de metalen fles. Na afloop van de wedstrijd liet hij weten dat hij moeite had met zijn balans.

Novak Djokovic raakt gewond nadat hij hard wordt geraakt door een fles uit het publiek Een bizar incident in de tenniswereld. Novak Djokovic ging vrijdag naar de grond nadat hij werd geraakt door een fles uit het publiek. De 24-voudig grandslamwinnaar had net een wedstrijd gewonnen van Corentin Moutet.

Geen coördinatie

"Eerlijk gezegd weet ik niet of het ongeluk met de fles mijn voor heeft beïnvloed", aldus de Serviër. "Dat moet ik laten nakijken. De training was anders. Ik wilde niet te zwaar trainen gisteren. Ik voelde niets, maar ik voelde me wel anders dan normaal."

"Vandaag, met veel stress, voelde het slecht. Niet door de pijn, maar vooral vanwege mijn balans. Ik had gewoon geen coördinatie. Een totaal andere speler dan ik twee dagen geleden was", zei Djokovic.

Zorgen

De tennisser maakt zich zorgen over zijn gezondheid. "Ik moet medische tests ondergaan om erachter te komen wat er aan de hand is. Ik heb nog geen scans gehad. Het voelt nu alsof ik dat wel moet doen."

Bloedende Novak Djokovic 'voelt zich prima' na 'ongeluk' met drinkfles Novak Djokovic kreeg vrijdag de schrik van zijn leven toen hij na de wedstrijd tegen Corentin Moutet werd 'bekogeld' met een drinkfles. De Servische toptennisser dacht even handtekeningen uit te delen toen er een metalen fles op zijn achterhoofd knalde.

Ongeluk

Djokovic won vrijdag op de Italian Open nog van de Fransman Corentin Moutet (6-3 6-1). Toen hij na afloop nog even de tijd nam om wat handtekeningen uit te delen viel een metalen drinkfles uit de rugzak van een fan. Die landde bovenop het hoofd van de 24-voudig grandslamwinnaar.

Dat was een ongelukkige situatie, volgens de Serviër. "Ik keek niet naar boven. Plots voelde ik een harde knal op mijn hoofd. Dat heeft veel impact gehad. Daarna heb ik medische verzorging gekregen. Ik had nog een uur lang last van duizeligheid, misselijkheid en bloed."