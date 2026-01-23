Yulia Putintseva heeft haar derde ronde op de Australian Open gewonnen, maar dat ging absoluut niet zonder slag of stoot. Ze versloeg de Turkse Zeynep Sönmez in de Show Court Arena, maar het publiek in Melbourne was voor, tijdens en na de wedstrijd hoorbaar tegen de Kazachse.

Putintseva is doorgaans niet een van de meest geliefde speelsters op de WTA-tour. Door acties in het verleden zijn fans en medespeelsters geen groot fan van de Kazachse. Zo ging een moment waarop Putintseva een ballenmeisje compleet negeerde viraal op de US Open in 2024. Daarnaast kreeg ze het een keer aan de stok van Maria Sakkari na een duel, waarin de Griekse aangaf tegen Putintseva zei dat 'niemand haar mag'.

In de derde ronde van de Australian Open speelde Putintseva ook nog eens tegen publieksfavoriet Sönmez. De Turkse speelster is de eerste tennisster ooit die namens Turkije die deze fase van het toernooi bereikte. Bij het publiek is Sönmez een favoriet door tegenovergestelde acties van die van Putintseva. Zo hielp ze eerder deze Australian Open een ballenmeisje die flauw viel tijdens een wedstrijd van de Turkse.

Constant boegeroep

Het publiek liet zich in de partij tussen Putintseva en Sönmez echter wel van een heel heftige kant zien. De Kazachse werd vanaf het moment dat ze de baan betrad uitgejouwd door de fans. Behalve door een groepje supporters uit Kazachstan in de hoek van het stadion. Bij elk gewonnen punt kreeg Putintseva boegeroep naar haar hoofd, maar dat leek de nummer 94 van de wereld niet te deren. Ze bleef stoïcijns doorspelen en won haar partij uiteindelijk met 2-1 (6-3, 6-7, 6-3).

Ook na de wedstrijd werd Putintseva door bijna het complete stadion uitgejouwd. De speelster reageerde door haar handen achter haar oor te doen, alsof ze het publiek niet kon horen. Vervolgens werden de fans nog getrakteerd op een dansje. Ook in haar interview achteraf gaf Putintseva aan dat het boegeroep haar niet veel doet.

"Een bizarre sfeer hier. Kijk naar de fans, ze zijn zeer gepassioneerd in wat ze doen. Dat is fantastisch om te zien, speciaal tegen mij. Ik hou van dit soort uitdagingen", vertelde een lachende Putintseva nadat ze voor het eerst de vierde ronde in de Australian Open bereikte. Ook bedankte ze het groepje Kazachse fans in het stadion nog even en noemde ze die 'de besten'.

Yulia Putintseva was booed during her entire on court interview after her win over Zeynep Sonmez at Australian Open



“Honestly really crazy atmosphere. The guys… look at them. They’re very passionate about what they’re doing. It’s great to see. Especially against me. Because I… pic.twitter.com/nNOEAlEFjp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2026

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.