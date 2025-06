Er staat momenteel geen maat op Carlos Alcaraz. De Spaanse toptennisser won zondag bij het grastoernooi op Queen's in Londen na een schitterend gevecht van de Tsjech Jiri Lehecka: 7-5, 6-7, 6-2. Alcaraz schreef het evenement voor de tweede keer op zijn naam en heeft inmiddels al achttien partijen op rij gewonnen.

Alcaraz is in supervorm, want hij schreef vorige maand het masterstoernooi van Rome op zijn naam en was vervolgens ook de sterkste op Roland Garros. Beide keren versloeg hij Jannik Sinner in de finale en vooral hun duel in Parijs zal menig sportliefhebber nog lang bijblijven. In Londen moest Alcaraz opnieuw hard werken om de titel te pakken, maar dat lukte hem wederom.

Lehecka had de Britse fans een droomfinale ontnomen door thuisfavoriet Jack Draper zaterdag in de halve finales uit te schakelen en hij wist het ook Alcaraz heel moeilijk te maken. Dat zal niet als een verrassing zijn gekomen voor de vijfvoudig grandslamkampioen, want eerder dit jaar won Lehecka in Doha van hem.

Tennisgevecht

Lehecka bleef in de eerste set bij tot 5-5, maar moest toen toezien hoe de nummer 2 van de wereld zijn niveau omhoog gooide en met twee games op rij het eerste bedrijf naar zich toetrok. Alcaraz en Lehecka waren in de tweede set ongenaakbaar in hun eigen servicegames en aangezien er geen breakpoints te noteren vielen, draaide het uit op een tiebreak. Lehecka gaf tot twee keer toe een voorsprong uit handen, maar wist toch een beslissende set af te dwingen.

De Spanjaard bleef daarin sterk serveren, terwijl bij Lehecka de krachten langzaam wegvloeiden. Alcaraz brak zijn tegenstander tweemaal en schreeuwde het keihard uit na het binnenhalen van de titel: 7-5, 6-7, 6-2.

Voor de Spanjaard is het zijn 21ste titel en alweer de vijfde van dit jaar. Eerder won hij in Rotterdam, Monte Carlo, Rome en op Roland Garros. Alcaraz is bezig aan de langste zegereeks uit zijn loopbaan: hij won zijn laatste achttien partijen.

Topfavoriet op Wimbledon

Alcaraz lijkt de grote favoriet voor Wimbledon. De Spanjaard won de vorige twee edities van het toernooi en versloeg beide keren Novak Djokovic in de finale. Het grandslamtoernooi begint op maandag 30 juni en duurt tot en met zondag 13 juni.

De Spanjaard kan op alle ondergronden geweldig uit de voeten, maar op gras lijkt hij helemaal niet te verslaan. Hij speelde in zijn carrière 32 partijen op gras en won er liefst 29. In de afgelopen drie jaar verloor hij slechts één van zijn 26 duels op de ondergrond. Alleen Draper wist hem vorig jaar op Queen's een keertje te verslaan.