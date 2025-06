Opmerkelijke kledingkeuze Jannik Sinner op Roland Garros leidt tot bijzondere vergelijking: 'Het is een keer wat anders'

Jannik Sinner maakt op Roland Garros veel indruk met zijn tennis en hij plaatste zich woensdag dan ook eenvoudig voor de halve finales. Toch is er nog een andere manier waarop de Italiaanse toptennisser de aandacht trekt in Parijs: zijn opvallende outfit. Hij lijkt door zijn kleding namelijk wel heel erg op een bekend figuur uit een computerspelletje.

Sinner won aan het begin van het jaar de Australian Open, maar zat daarna drie maanden aan de kant door een positieve dopingtest van vorig jaar. Hij keerde pas bij het masterstoernooi van Rome weer terug van zijn drie maanden schorsing, maar daar werd al duidelijk dat hij nog altijd in topvorm is. Sinner haalde daar de finale en staat na vijf geweldige partijen ook alweer in de halve finales in Parijs.

Vergelijking met Luigi door outfit

Sinner laat met zijn sterke spel van zich spreken in Parijs, maar ook zijn outfit zorgt ook voor flink wat aandacht. De Italiaan draagt namelijk een groen shirt en een blauwe broek. Door zijn afkomst leverde dat online flink wat memes op, want mensen zagen flink wat gelijkenissen met het videospelpersonage Luigi, de broer van Mario.

De toptennisser kreeg zelf ook lucht van de vergelijking, want na zijn partij in de derde ronde op Roland Garros deelde hij op Instagram een reeks foto's met het bijschrijft 'Luigi is terug op de baan'. Ook zijn coach Darren Cahill maakte eerder al de verwijzing naar de bekende loodgieter door 'Forza Luigi' op zijn sociale media te schrijven. Overigens heeft Sinner wel de verkeerde kleur pet op zijn hoofd, want Luigi draagt een groen hoofddeksel en bij de tennisser is die blauw.

Sinner kan zelf wel lachen om de vergelijking: "Het is mooi. Soms moeten we de grappige kant ergens van zien. Mijn outfit is een keer wat anders. Het is leuk om het een keer anders te doen, want anders is het wel heel saai. Het is fijn dat ik in ieder geval iets aan heb."

Darren Cahill on Jannik Sinner’s Roland Garros kit:



“Forza Luigi” 💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/SwXWdc8T4D — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2025

Halve finale tegen grote verrassing

Sinner neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Novak Djokovic. De twee wereldtoppers spelen woensdagavond tegen elkaar. De andere halve finale gaat tussen Carlos Alcaraz en Lorenzo Musetti.

