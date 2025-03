Opvallende vriendin tegenstander toptennisser Novak Djokovic is dochter van voetballegende: 'Ze snapt de sport'

Sebastian Korda krijgt steun van een opvallend persoon in zijn box bij de kwartfinale op de ATP Miami tegen Novak Djokovic. Hij wordt gesupport door zijn vriendin Ivana Nedved. Die achternaam doet bij doorgewinterde voetbalfans een belletje rinkelen. Het gaat inderdaad om de dochter van voetballegende Pavel.

De 24-jarige Korda zette een prachtige verjaardagsboodschap voor zijn vriendin op een camera na de wedstrijd. Een paar dagen eerder sprak Korda al over de cruciale rol die zijn vriendin heeft gespeeld in zijn tenniscarrière. Hij bedankte zijn partner voor haar onvoorwaardelijke steun tijdens alle ups en downs.

"Ze begrijpt het, en dat is het mooiste. Ze snapt de sport, wat geweldig is. Ze weet hoe moeilijk het is om een professionele sporter te zijn en hoeveel offers je moet brengen. Ze is een fantastische partner en ik ben heel gelukkig dat ik iemand heb die dat begrijpt en er altijd voor me is. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste sleutel tot succes," aldus Korda.

Ivana Nedved toonde een brede glimlach na het zien van het lieve gebaar van haar vriend. Haar reactie op sociale media was kort maar krachtig: "Het wachten waard."

Korda heeft relatie met dochter van Pavel Nedved

De relatie tussen Korda en Nedved dateert uit 2021. Gedurende die periode is Ivana een constante steun in de rug geweest voor de tennisster. Haar enthousiaste aanwezigheid bij zijn wedstrijden is bekend, inclusief haar aanmoedigingen vanaf de zijlijn. Nu is ze met hem mee naar Miami.

Beroemd nageslacht

Ivana Nedved is de dochter van de voormalige Tsjechische voetballegende Pavel Nedved. Hij wordt beschouwd als een van de beste spelers in de Tsjechische voetbalgeschiedenis en won prijzen met topclubs Lazio en Juventus. Ook individueel viel hij in de prijzen met onder meer de Ballon d'Or in 2003.

Sportieve (schoon)familie

Net als zijn vriendin komt Korda uit een sportieve familie. Zijn vader, Petr, is een voormalig professioneel tennisser uit Tsjechië die tien singles- en tien dubbeltitels won op de ATP Tour. Zijn grote doorbraak kwam met de winst van de Australian Open in 1998, waarna hij de tweede plaats op de wereldranglijst bereikte.

Korda's moeder, Regina Rajchrtova, is ook een voormalig professioneel tennisster uit Tsjechië. Zij won in 1989 een dubbeltitel op de WTA Tour. Buiten het voetbalveld en de tennisbaan zijn Sebastians oudere zussen, Jessica en Nelly, professionele golfers op de LPGA Tour. Nelly won onlangs goud op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.